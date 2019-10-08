Покрова Пресвятої Богородиці: дата святкування, звичаї і традиції

Кожного року 14 жовтня в Україні відзначають релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Це дуже важливе християнське свято для усіх православних християн. Свято Покрови вважається найважливішим релігійним святом осені.

Історія свята

Це свято було встановлене церквою в пам'ять про подію, яка відбулася у 911 році в Константинополі. Віруючі зібралися у Влахернському храмі на всеношну, щоб вимолити у Бога позбавлення від ворогів – сарацинів, які взяли в той момент місто в облогу. Юродивий Андрій і його учень Єпіфаній під час спільної молитви побачили Пречисту Діву в оточенні пророків, апостолів і ангелів. Разом з простими людьми Богородиця молилася за звільнення Константинополя.

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Згодом Діва Марія зняла зі своєї голови омофор і простягнула його над присутніми в храмі, знаменуючи всьому християнському світу захист від видимих ​​і невидимих ​​ворогів. У народі свято прижилося дуже швидко і відразу ж обросло різними звичаями і повір'ями.

Звичаї на Покрову Пресвятої Богородиці

Свято Покрови Пресвятої Богородиці дуже важливе для незаміжніх дівчат. Саме цього дня молодим жінкам треба молитися до Богородиці з проханнями про заміжжя. У народі кажуть: "Білий сніг землю вкриває, мене молоду заміж споряджає" "Свята мати, Покровонько, накрий мою голівоньку, хоч ганчіркою, аби не зосталася дівкою".



14 жовтня – свято Покрови

Час від Покрови вважався найсприятливішим для одруження. Покрова – це час сімейних відвідин та спільного застілля. На Покрови потрібно звести до мінімуму домашні та робочі справи та провести цей день у спокійному родинному колі.

Прикмети на Покрову Пресвятої Богородиці

– Якщо на Покрову відлітають журавлі, то зима буде ранньою.

– Якщо дуб і береза ​​на Покрови скинуть все листя – то рік буде легкий.

– До Покрови – осінь, після Покрова – зима.

– Якщо на Покрову падає сніг, то на Дмитра (8 листопада) піде сніг, а якщо снігу не буде, то і на Катерини (7 грудня) снігу не буде.

– Якщо перший сніг до Покрови випаде, то зима не скоро прийде.

– Яка погода на Покрову, такою вся зима буде.

– Весело Покров проведеш – гарного нареченого знайдеш.

– Сніг в весілля на Покрову – щастя молодим.

– Багато снігу на Покрову – буде багато весіль в наступному році.

– Якщо хлопець на Покров за дівчиною доглядає, він стане її нареченим.

– На Покрову сильний вітер – буде багато наречених.

– Якщо зіграти весілля на Покрову – молоді будуть жити душа в душу.