Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня: традиції, прикмети та що не можна робити у свято

Величне свято Покрови Пресвятої Богородиці в Україні християни відзначають щороку 14 жовтня. Його вважають головним осіннім християнським святом, історія якого бере початок з подій далекого 910 року в Константинополі.

Як відомо, свято Покрови Пресвятої Богородиці було встановлене на Русі у другій половині ХІІ століття, а причиною цієї урочистості, згідно з відомою версією, стало Господнє диво 910 року, опис якого зберігся в житії святого Андрія Константинопольського. У ньому розповідається про подію, коли святий Андрій разом з Єпіфанієм, учнем святого, молилися в храмі, раптом ніби розкрилося над ними склепіння храму, і святий Андрій побачив Пресвяту Діву, оточену безліччю ангелів і святих.

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Богородиця молилася і простягала над прочанами храму омофор. Схиливши коліна, Пресвята Діва почала зі слізьми молитися до Бога за християн і довгий час перебувала в молитві. А потім підійшла до Престолу і зняла зі Своєї голови покривало, простягнувши його над людьми, що молилися в храмі, захищаючи їх від ворогів видимих і невидимих.



Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня: традиції і прикмети свята

Відповідно до оповідей, дивне з’явлення Богородиці підбадьорило і втішило греків, які зібравши останні сили, вони перемогли сарацинів. З тих пір, християни вірять, що Покров Пресвятої Богородиці оберігає та захищає їх, а саме свято, чомусь забуте грецькою церквою, стало на Русі одним з улюблених.

14 жовтня також урочисто вшановується українське козацтво та вважається річницею заснування у 1942 році Української повстанської армії. А з 2015 року, згідно з Указом Президента України від 13 жовтня 2014 року, ця дата ще й офіційно відзначається як День захисника України.

Традиція свята Покрови Пресвятої Богородиці 14 жовтня

Що можна робити в свято Покрови Пресвятої Богородиці

Звісно ж, в цей світлий день віруючий християнин звертається з молитвою до Богородиці та просить в неї міцного здоров’я, допомоги, підтримки і захисту, а також допомоги в сімейному житті і, звичайно ж, в коханні. Прийнято вважати, що протягом усього року Богородиця оберігає людину, яка в неї в цей день просить допомоги, покриваючи її безпосередньо своїм покровом.

В цей день можна пекти млинці і обносити ними кути житла, щоб задобрити домовика, а вечорами влаштовувати гучні застілля.

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Дівчата, які щиро бажають вийти заміж, можуть прийти в церкву саме до початку святкового богослужіння, поставити свічку біля ікони Покрови Пресвятої Богородиці, і попросити її про заміжжя, а також про щасливе сімейне життя.

Сімейні пари, звісно ж, можуть прийти в свято в храм, для того щоб також попросити милості і заступництва Матері Божої.



Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня: історія, традиції і прикмети свята

В цей день теж потрібно робити дари бідним і сиротам, а також обкурювати будинку димком від підпалених гілочок яблуні або вишні – для благополуччя та удачі.

Що не можна робити в свято Покрови Пресвятої Богородиці

Як у будь-яке релігійне свято, на Покрову Пресвятої Богородиці не можна робити серйозну господарську роботу, а також виконувати багато домашніх обов’язків, а саме: будувати, копати, прибирати, прати, шити, в’язати, прасувати.

У свято Покрови також не можна лихословити, лаятися з людьми, вживати алкогольні напої, бажано навіть не готувати щось серйозне до пізньої вечері.

А ще не можна в цей день позичати гроші та відмовляти сватам – за прикметою, та дівчина, яка відмовила сватам на Покрову, ще роки три не буде ніким засватана.

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Прикмети свята Покрови Пресвятої Богородиці

– Якщо на Покрову відлітають журавлі, то зима буде ранньою і холодною.

– Якщо дуб і береза на Покрову скинуть усе листя, то рік буде легкий, а якщо не все – до суворої зими.

– До Покрови – осінь, після Покрови – зима.

– Звідки на Покрову вітер дме, з того боку і чекай на перші морози.

– Якщо на Покрову вітер південний – зима буде теплою, північний і східний – холодною, західний – сніжною.

– Якщо на Покрову падає сніг, то і на Дмитра (8 листопада) піде сніг, а якщо снігу не буде, то і на Катерини (7 грудня) снігу не буде.



Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня: історія, традиції і прикмети свята

– Якщо перший сніг до Покрови випаде, то зима не скоро прийде.

– Яка погода на Покрову, такою вся зима буде.

– Не утеплиш дім до Покрови – всю зиму будеш мерзнути.

– Багато млинців на Покрову – вдома всю зиму буде тепло.

– Якщо на Покрову перетопити піч яблунею, то всю зиму вдома буде тепло.

– Покрова прийшла – посиденьки привела.

– На Покрову останній збір плодів.

– Якщо дітей на Покрову облити водою через сито, вони менше хворітимуть.

– Весело Покрову проведеш – гарного нареченого знайдеш.

– Сніг у весілля на Покрову – щастя молодим.

– Багато снігу на Покрову – буде багато весіль наступного року.

– Якщо хлопець на Покрову до дівчини залицяється, він стане її нареченим.

– На Покрову сильний вітер – буде багато наречених.

– Якщо зіграти весілля на Покрову – молоді будуть жити душа в душу.