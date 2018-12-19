Пол Маккартні презентував незвичний кліп з Еммою Стоун: яскраве відео

Британський співак Пол Маккартні, який був учасником легендарного гурту The Beatles, презентував сольну пісню "Who Cares". У ролику знялась оскароносна акторка Емма Стоун.

Артист Пол Маккартні не має наміру ставити крапку у своїй вокальній кар'єрі, а натомість продовжує дивувати прихильників музичними новинками. Нещодавно британець презентував платівку "Egypt Station" та новий кліп.

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Окрім самого музиканта, у відео постає відома акторка Емма Стоун. За сюжетом, яскрава зірка приходить до психотерапевта, який за допомогою гіпнозу відправляє її у мандрівку по уявній країні. Незвичний кліп "Who Cares" спрямований для антибуллінгу.

"Я сподіваюся, що діти, яких цькують інші, подивляться це відео і подумають, що їх ситуація не така вже й похмура. Є речі, яким потрібно подивитися в обличчя, посміятися над ними і жити далі", – розповів Пол Маккартні.

Дивіться кліп Пола Маккартні "Who Cares" (відео):