Пол Маккартні презентував незвичний кліп з Еммою Стоун: яскраве відео

345
Пол Маккартні презентував незвичний кліп з Еммою Стоун: яскраве відео
Пол Маккартні презентував незвичний кліп з Еммою Стоун: яскраве відео / 24 Канал

Британський співак Пол Маккартні, який був учасником легендарного гурту The Beatles, презентував сольну пісню "Who Cares". У ролику знялась оскароносна акторка Емма Стоун.

Артист Пол Маккартні не має наміру ставити крапку у своїй вокальній кар'єрі, а натомість продовжує дивувати прихильників музичними новинками. Нещодавно британець презентував платівку "Egypt Station" та новий кліп. 

Читайте також: "Стосунки завершилися, як клеймо": The Hardkiss представили новий кліп на пісню "Коханці"

Окрім самого музиканта, у відео постає відома акторка Емма Стоун. За сюжетом, яскрава зірка приходить до психотерапевта, який за допомогою гіпнозу відправляє її у мандрівку по уявній країні. Незвичний кліп "Who Cares" спрямований для антибуллінгу. 

"Я сподіваюся, що діти, яких цькують інші, подивляться це відео і подумають, що їх ситуація не така вже й похмура. Є речі, яким потрібно подивитися в обличчя, посміятися над ними і жити далі", – розповів Пол Маккартні. 

Дивіться кліп Пола Маккартні "Who Cares" (відео):

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
18 грудня 19:58 Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
2705
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
18 грудня 19:35 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
15079
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
18 грудня 16:25 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 5980
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
18 грудня 15:21 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 11161
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
18 грудня 11:23 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 23317
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
17 грудня 17:08 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
68226
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук