Пол Саррідж залишив пост креативного директора у домі моди Roberto Cavalli

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Пол Саррідж
Пол Саррідж / Getty Images

Креативний директор бренду Roberto Cavalli Пол Саррідж підтвердив чутки про звільнення з престижного поста. Чоловік дизайнер повідомив про це на своїй сторінці в соціальних мережах.

Чутки про те, що Пол Саррідж покидає пост креативного директора бренду Roberto Cavalli ходили Парижем близько тижня, однак лише в понеділок, 25 березня, він повідомив про це на своїй сторінці в Instagram.

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Я багато уваги приділив цьому рішенню і дійшов до висновку, що місія, на яку я підписувався, змінилася і вийшла на новий напрямок з новою перспективою. Зараз я хочу зосередитися на інших проектах, які я відкладаю, щоб досягти наших спільних цілей з групою Roberto Cavalli, – написав Пол Саррідж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paul Surridge (@paul_surridge)

Що відомо про Пола Сарріджа?Він обіймав пост креативного директора Roberto Cavalli з 2017 року. Перед ним модним домом керував Пітер Дундас. Під керівництвом Пола Сарріджа бренд Roberto Cavalli представив першу чоловічу лінію одягу на 94-му показі Pitti Uomo.

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Теги: LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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