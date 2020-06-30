"Поламані" – стрічка про українських військових, які намагаються адаптуватися до минулого способу життя у мирних умовах. Фільм був представлений на Тринадцятому пітчингу Державного агентства України з питань кіно. У мережі з'явився перший тизер.

Війна назважди залишає відбиток у житті того, хто на ній побував. Людина може піти з поля бою, проте воно ніколи не покине її. Саме це намагалися показати автори фільми "Поламані" у своїй роботі.

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Ідея фільму

Проблема війни є актуальною для значної частини українського суспільства. Конфлікт на Донбасі триває вже понад 6 років і посттравматичний синдром, який виник внаслідок нього, тепер є разом із людьми постійно.

Кіно є чудовим засобом для того, щоб донести до громадськості проблеми, що виникають у суспільстві. Після початку війни в Україні люди кардинально розділилися своїми думками і їх співіснування в одному соціумі створює конфіктний фон. Саме це творці стрічки намагаються донести до глядачів.

Ідея проекту прийшла нам зі сценаристкою в маршрутці Івано-Франківськ – Ворохта, коли ми почули розмову двох пасажирів, які стали прототипами головних героїв,

– розповів автор проєкту Юрій Дунай.

Режисер фільму Валерій Гриценко зазначив, що працюючи над темою посттравматичного синдрому, можна поширити проблему в маси. На його думку, чим ширший буде дискурс, тим ефективніше суспільство зможе допомагати та розуміти людей, які страждають від цієї недуги.

Сюжет фільму

Головною героїнею стрічки є жінка, яка пройшла жахи війни та повернулася до цивільного життя. Впродовж усього фільму вона намагається повернути, знайти у собі втрачену жіночність. Для цього шукає грань між колишнім і теперішнім "я".

Тизер фільму "Поламані": дивіться відео онлайн