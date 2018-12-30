Поліція затримала 19-річного сина супермоделі Сінді Кроуфорд: несподівані деталі

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Син Сінді Кроуфорд (праворуч)
Син Сінді Кроуфорд (праворуч) / www.gettyimages.com

19-річний син популярної супермоделі Сінді Кроуфорд Преслі Гербер був затриманий дорожньою поліцією в Беверлі-Гіллз через перевищення швидкості і запах алкоголю в автомобілі Tesla, яким він керував.

Про це повідомляє видання Daily Mail. Наразі Преслі загрожує позбавлення прав.

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Правоохоронці провели тест з сином моделі, який показав, що той перебував в нетверезому стані.

Гербера відразу відправили до відділку для складання протоколу, але згодом відпустили з підпискою про невиїзд і без застави. Додамо, що Преслі не мав раніше судимості і заарештований вперше.

Преслі Гербер дуже серйозно ставиться до цього питання і вживає необхідних заходів для його розгляду,
– зазначив адвокат хлопця.

Зазначимо, якщо справу буде заведено і суд визнає провину Преслі – він втратить ліцензію на водіння терміном на один рік. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

After yat killing time @marksingerman

Публикация от Presley (@presleygerber)

 

Теги: LifeStyle Сінді Кроуфорд Мода
Джерело: Lifestyle
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