Поліція затримала 61-річну принцесу Бельгії у Лондоні за підтримку екоактивістів

Британські правоохоронці заарештували бельгійську принцесу Марію Есмеральду, яка брала участь в сидячому страйку екоактивістів на Трафальгарській площі.

Про це Есмеральда повідомила у своєму мікроблозі в твіттері. Представниця королівської сім'ї висловила підтримку екоруху Extinction Rebellion, яке проводить у всьому світу демонстрації через бездіяльність з питань клімату.

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Сьогодні разом з багатьма іншими протестувальниками я була заарештована і утримана під вартою. Надзвичайна кліматична ситуація вимагає від усіх нас тиску на уряди, щоб вони діяли в терміновому порядку,

– заявила принцеса Бельгії.

Мета страйків екоактивістів – привернути увагу громадськості до проблеми зміни клімату. Вони вимагають, аби влада оголосила надзвичайне кліматичне становище.

Як пише видання Metro, принцесу Бельгії супроводили в фургон поліції і тримали там близько п'яти годин.