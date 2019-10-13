Поліція затримала 61-річну принцесу Бельгії у Лондоні за підтримку екоактивістів

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Принцеса Бельгії
Принцеса Бельгії / dhnet.be

Британські правоохоронці заарештували бельгійську принцесу Марію Есмеральду, яка брала участь в сидячому страйку екоактивістів на Трафальгарській площі.

Про це Есмеральда повідомила у своєму мікроблозі в твіттері. Представниця королівської сім'ї висловила підтримку екоруху  Extinction Rebellion, яке проводить у всьому світу демонстрації через бездіяльність з питань клімату.

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Сьогодні разом з багатьма іншими протестувальниками я була заарештована і утримана під вартою. Надзвичайна кліматична ситуація вимагає від усіх нас тиску на уряди, щоб вони діяли в терміновому порядку,
– заявила принцеса Бельгії.

Мета страйків екоактивістів – привернути увагу громадськості до проблеми зміни клімату. Вони вимагають, аби влада оголосила надзвичайне кліматичне становище.

Як пише видання Metro, принцесу Бельгії супроводили в фургон поліції і тримали там близько п'яти годин.

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Лондон Королівська сім'я Скандал
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