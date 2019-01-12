Поліція затримала брата Меган Маркл за водіння у нетверезому стані: несподівані подробиці

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Томас Маркл-молодший
Томас Маркл-молодший / Image: Ian Vogler / DAILY MIRROR

Рідний брат герцогині Сассекської Томас Маркл-молодший, якого заарештували у січні 2017 його після п'яної бійки, під час якої він погрожував своїй дівчині пістолетом, вкотре має проблем із законом.

Про це повідомляє британське видання Mirror.

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У п'ятницю, 11 січня, вранці поліція штату Орегон заарештувала 52-річного брата Меган Маркл за водіння машини в нетверезому стані. Правоохоронці конфіскували автомобіль родича герцогині Сассекської, а його відправили у витверезник Pass Sobering Center.

Додамо, що Томас Маркл-молодший вирішив одружитися зі своєю дівчиною Дарлін Блаунт в березні 2019 року і має намір запросити на своє весілля Меган і її чоловіка принца Гаррі.


Брат Меган Маркл і його майбутня дружина / The Daily Mail

До слова, Меган Маркл не запрошувала Томаса на своє королівське весілля, але старший брат має надію, що його одруження нарешті об'єднає Меган із сім'єю.

принц гаррі меган маркл
Весілля принца Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Скандал
Джерело: 24 канал
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