Поліція затримала брата Меган Маркл за водіння у нетверезому стані: несподівані подробиці

Рідний брат герцогині Сассекської Томас Маркл-молодший, якого заарештували у січні 2017 його після п'яної бійки, під час якої він погрожував своїй дівчині пістолетом, вкотре має проблем із законом.

Про це повідомляє британське видання Mirror.

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У п'ятницю, 11 січня, вранці поліція штату Орегон заарештувала 52-річного брата Меган Маркл за водіння машини в нетверезому стані. Правоохоронці конфіскували автомобіль родича герцогині Сассекської, а його відправили у витверезник Pass Sobering Center.

Додамо, що Томас Маркл-молодший вирішив одружитися зі своєю дівчиною Дарлін Блаунт в березні 2019 року і має намір запросити на своє весілля Меган і її чоловіка принца Гаррі.



Брат Меган Маркл і його майбутня дружина / The Daily Mail

До слова, Меган Маркл не запрошувала Томаса на своє королівське весілля, але старший брат має надію, що його одруження нарешті об'єднає Меган із сім'єю.



Весілля принца Гаррі і Меган Маркл / Getty Images