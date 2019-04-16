Пологи відбудуться в кінці квітня, – інсайдер відкрив інтригу народження первістка Меган Маркл

375 Читать новость на русском
Пологи відбудуться в кінці квітня, – інсайдер відкрив інтригу народження первістка Меган Маркл

Після повідомлення про приватні пологи та нерозголошення інформації щодо народження первістка принца Гаррі і Меган Маркл, шанувальники почали запідозрювати, що дитина вже з'явилася на світ. Однак колишній прес-секретар Єлизавети ІІ заперечив чутки та розвіяв підозри щодо цього.

Близько тижня тому герцоги Сассекські заявили, що не повідомлятимуть пресу та шанувальників про появу первістка у день його народження, як це робили Єлизавета ІІ, принцеса Діана, Кейт Міддлтон та інші представники королівської родини.

Читайте також: Несподівано: Меган Маркл і принц Гаррі не оголошуватимуть про народження своєї дитини

Вони віддали перевагу повідомити про це вже через деякий час після пологів Меган Маркл. Однак шанувальники почали запідозрювати, що первісток вже народився, а іноземні ЗМІ підкидають дров у вогонь, пишучи про це з посиланням на близьких інсайдерів.

Однак один із найближчих осіб до королівської сім'ї зазначив, що вся інформація, яка зараз з'являється у таблоїдах, – неправдива. Аби розвіяти здогади та заперечити чутки екс-прес-секретар Єлизавети ІІ Дікі Арбітер заговорив про це у студії австралійського телешоу Today Extra.

Якщо ви повірили в таке, вас можна переконати в чому завгодно. Ми приблизно знаємо, коли дитина повинна з'явитися на світ. Окрім того, Гаррі і Меган пояснили досить ясно, що пологи пройдуть у приватній атмосфері. Ніяких попередніх повідомлень не буде, і вони повідомлять деталі, коли проведуть трохи часу з дитиною. Пологи, як вже було сказано, відбудуться в кінці квітня або на початку травня, так що ми повинні притримати коней хоча б до цього часу,
– заявив колишній прес-секретар Єлизавети ІІ Дікі Арбітер

blog_ava
Страсний тиждень-2019: що можна їсти
сьогодні
11131
Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
15 квітня 20:05 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
7135
"Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
15 квітня 13:02 "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
3983
"Гра престолів": чи переглянули ви першу серію 8 сезону?
15 квітня 12:52 "Гра престолів": чи переглянули ви першу серію 8 сезону?
455
Великий піст 2019: історія та правила дотримання
15 квітня 12:08 Великий піст 2019: історія та правила дотримання
17825
Голос країни 9 сезон: хто пройшов у фінал шоу
15 квітня 10:25 Голос країни 9 сезон: хто пройшов у фінал шоу
Юлія Михайлова 5205
Новини
Більше новин
Залиште відгук