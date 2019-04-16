Пологи відбудуться в кінці квітня, – інсайдер відкрив інтригу народження первістка Меган Маркл

Після повідомлення про приватні пологи та нерозголошення інформації щодо народження первістка принца Гаррі і Меган Маркл, шанувальники почали запідозрювати, що дитина вже з'явилася на світ. Однак колишній прес-секретар Єлизавети ІІ заперечив чутки та розвіяв підозри щодо цього.

Близько тижня тому герцоги Сассекські заявили, що не повідомлятимуть пресу та шанувальників про появу первістка у день його народження, як це робили Єлизавета ІІ, принцеса Діана, Кейт Міддлтон та інші представники королівської родини.

Читайте також: Несподівано: Меган Маркл і принц Гаррі не оголошуватимуть про народження своєї дитини

Вони віддали перевагу повідомити про це вже через деякий час після пологів Меган Маркл. Однак шанувальники почали запідозрювати, що первісток вже народився, а іноземні ЗМІ підкидають дров у вогонь, пишучи про це з посиланням на близьких інсайдерів.

Однак один із найближчих осіб до королівської сім'ї зазначив, що вся інформація, яка зараз з'являється у таблоїдах, – неправдива. Аби розвіяти здогади та заперечити чутки екс-прес-секретар Єлизавети ІІ Дікі Арбітер заговорив про це у студії австралійського телешоу Today Extra.

Якщо ви повірили в таке, вас можна переконати в чому завгодно. Ми приблизно знаємо, коли дитина повинна з'явитися на світ. Окрім того, Гаррі і Меган пояснили досить ясно, що пологи пройдуть у приватній атмосфері. Ніяких попередніх повідомлень не буде, і вони повідомлять деталі, коли проведуть трохи часу з дитиною. Пологи, як вже було сказано, відбудуться в кінці квітня або на початку травня, так що ми повинні притримати коней хоча б до цього часу,

– заявив колишній прес-секретар Єлизавети ІІ Дікі Арбітер