Половина українців вірить у Святого Миколая: результати соціологічного опитування

123 Читать новость на русском
Святий Миколай

2019 українці сподіваються на диво більше, ніж минулоріч. За результатами групи "Рейтинг", рівень впевненості населення в існуванні Святого Миколая зріс у порівнянні з 2018 роком. Найбільше у Чудотворця вірять на Західній Україні.

Цьогоріч українці більше налаштовані на новорічне святкування. Такий висновок можна зробити на основі результатів опитування соціологічної групи "Рейтинг". Вони свідчать, що значний відсоток українців (76%) дотримуються традиції дарувати подарунки на День Святого Миколая. Ці показники найвищі на Заході. 

Читайте також: Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї

Також половина опитаних зізналася соціологам, що вірять в існування Святого Миколая. Їхня кількість зросла у порівнянні з 2018 на 7%. На Заході 58% респондентів переконанні в істинності Святого Миколая. У Діда Мороза українці вірять менше, всього лише 31%, в минулому році вірили 25%. Вважається, що у Діда Мороза більше вірять жителі півдня, містяни, жінки, молоді й забезпечені українці.

На Заході улюбленим святом називають Різдво, у той час як у Центрі та на Сході більше чекають Нового року.  Що стосується ялинки, то населення віддає перевагу живому дереву у своїх домівках. Проте позитивна динаміка спостерігається у ставленні до штучної ялинки, якщо порівнювати з минулорічними показниками.  Соціологічне опитування проводили у період з 5 по 8 грудня серед двох тисяч респондентів, віком від 18 років. 

Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна
сьогодні
4599
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Новорічні свята
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:00 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 9616
17 грудня 19:49 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 26329
17 грудня 19:29 Від України до Голлівуду: як знаменитості прикрасили новорічну ялинку
Юлія Михайлова 234
17 грудня 18:48 Гороскоп на 2020 рік Білого Щура: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
Квітослава Туз 1975
17 грудня 16:45 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 17800
Новини
Більше новин
Залиште відгук