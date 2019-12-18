Половина українців вірить у Святого Миколая: результати соціологічного опитування

2019 українці сподіваються на диво більше, ніж минулоріч. За результатами групи "Рейтинг", рівень впевненості населення в існуванні Святого Миколая зріс у порівнянні з 2018 роком. Найбільше у Чудотворця вірять на Західній Україні.

Цьогоріч українці більше налаштовані на новорічне святкування. Такий висновок можна зробити на основі результатів опитування соціологічної групи "Рейтинг". Вони свідчать, що значний відсоток українців (76%) дотримуються традиції дарувати подарунки на День Святого Миколая. Ці показники найвищі на Заході.

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Також половина опитаних зізналася соціологам, що вірять в існування Святого Миколая. Їхня кількість зросла у порівнянні з 2018 на 7%. На Заході 58% респондентів переконанні в істинності Святого Миколая. У Діда Мороза українці вірять менше, всього лише 31%, в минулому році вірили 25%. Вважається, що у Діда Мороза більше вірять жителі півдня, містяни, жінки, молоді й забезпечені українці.

На Заході улюбленим святом називають Різдво, у той час як у Центрі та на Сході більше чекають Нового року. Що стосується ялинки, то населення віддає перевагу живому дереву у своїх домівках. Проте позитивна динаміка спостерігається у ставленні до штучної ялинки, якщо порівнювати з минулорічними показниками. Соціологічне опитування проводили у період з 5 по 8 грудня серед двох тисяч респондентів, віком від 18 років.