Польща хоче відкрити кордони для туристів з окремих країн: хто зможе поїхати туди у відпустку

Уряд Польщі роздумує над тим, щоб відкрити свої кордони для іноземних туристів влітку цього року. Там розглядають два варіанти можливих ситуацій.

Управління Польщі хоче відкрити кордони країни для туристів з окремих країн, в яких епідемічна ситуація під контролем. Вони зможуть прибути в державу влітку. Про це повідомляє видання RMF24.

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Існує два варіанти розвитку подій щодо відкриття кордонів. Перший передбачає можливість приїзду в Польщу в липні і серпні іноземців з країн, де кількість людей, інфікованих коронавірусом, найменша. Також це стосується держав, у яких тестування на COVID-19 застосовується найбільш широко. Наприклад, прийняття туристів з Німеччини.

Другий варіант стосується тих людей, які хочуть приїхати в Польщу без карантину та за кілька днів до прибуття роблять тест на коронавірус.

Оскільки сьогодні ми говоримо про те, що у випадку сезонних або транскордонних працівників, ми повинні дати їм можливість приїзду без карантину, то такого роду рішення, якщо епідемічна ситуація це дозволяє, було б, безумовно, хорошим варіантом для туризму і, звичайно, ми будемо говорити про нього,

– зазначила Ядвіга Емілевич – віцепрем'єр з розвитку, який відповідає в уряді за туризм.

Вона наголосила на тому, що перебіг подій буде залежати від ситуації всередині країни, проте такі варіанти можуть врятувати готельну сферу Польщі.

Зазначимо, станом на 12 травня в Польщі зафіксували 16 561 випадок коронавірусної хвороби та 827 смертей від неї. Вдалося одужати 6 131 хворому.