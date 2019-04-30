"Поля, біжи": 23-річна російська наречена Джонні Деппа втекла від нього

Після того, як голлівудського актора Джонні Деппа заскочили в обіймах 23-річної росіянки Поліни Глен, дівчина почала переховуватися від журналістів та папараці. Для цього ймовірна наречена зірки фільму "Пірати Карибського моря" виїхала з особняка артиста у Лос-Анджелесі, де вона жила останні місяці, та повернулася у Росію.

Так, 23-річну кохану Джонні Деппа заскочили у Санкт-Петербурзі, де вона живе у батьківському домі. Про це повідомляє видання Mirror.

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Коли батько Поліни Генадій Глен побачив журналістів, то закричав: "Поля, біжи!". Також у короткому коментарі 51-річний тато дівчини зазначив, що давно знає про зв'язок дочки з 55-річним Джонні Деппом.

Я не можу з вами спілкуватися без дозволу Поліни. Її особисте життя – це її особиста справа, тому я не можу розповісти вам про це,

– додав він.

Що відомо про роман Джонні Деппа з Поліною Глен?Джонні Депп після тривалих скандалів та судової тяганини з екс-дружиною Ембер Хьорд таки наважився на новий роман. Його обраницею неочікувано стала росіянка Поліна Глен, яка молодша від нього на 32 роки.



Відомо, що Поліна народилася в Санкт-Петербурзі, але протягом останніх двох років проживає у США, де працює гоу-гоу танцівницею. Зазначається, що Глен і Депп познайомилися на вечірці, однак тоді дівчина не впізнала відомого актора. Подруга росіянки розповіла, що наразі Джонні планує поїхати до Росії, щоб познайомитися із сім'єю коханої та зробити їй пропозицію.

Що відомо про розлучення Ембер Хьорд і Джонні Деппа?Зіркове подружжя прожило в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною їхнього розлучення стала заява акторки про домашнє насильство. Після скандальної судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка сім мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність. Після розлучення Джонні Депп дав інтерв'ю британському журналу GQ. У ньому актор розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою. Згодом він почав збирати докази у своїй невинуватості перед колишньою дружиною.