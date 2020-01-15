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Полякова, Осадчук і Галигін з’явилися у першому тизері української комедії "Побачення у Вегасі"

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Оля Полякова у фільмі "Побачення у Вегасі" / Пресслужба

Нова українська комедія "Побачення у Вегасі" з Олею Поляковою в головних ролях вже готова увірватися на великий екран. До вашої уваги – дистриб'ютором фільму представлено перший тизер романтичної стрічки.

На ютуб-каналі дистриб'ютора "Вольга Україна" з'явився перший тизер української романтичної комедії "Побачення у Вегасі". Прем'єра фільму запланована на 5 березня, тож, оскільки до релізу залишилося менше, ніж два місяці, творці підігрівають інтерес короткими промороликами.

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За сюжетом, двоє менеджерів суперницьких рекламних агентств, Артем та Оксана, летять до Лас-Вегаса підписувати контракт із важливим клієнтом. Однак їхні плани несподівано змінюються після того, як їх знімають з рейсу. Тепер подорож Артема та Оксани перетворюється на непередбачуваний road trip, під час якого запальному дуетові доведеться пройти переслідування американської поліції, і блекджеку, і звісно ж, романтичним пригодам.

Що цікаво, зйомки фільму "Побачення у Вегасі" проходили не лише в Україні. Чимало сцен було відзнято в пустелях Невади, що в США. А операторську роботу виконувала команда, яка раніше знімала кліпи для таких популярних американських виконавців, як Кендрік Ламар і Tyga.

Режисером стрічки виступив Сергій Вейн, продюсером Станіслав Тіунов, а сценаристом Олександр Щур. Окрім Ольги Полякової головні ролі виконали Марина Д’яконенко, Нікіта Бичков-Андрієвський, Володимир Остапчук, Михайло Кукуюк, Вадим Галигін, Вова зі Львова та Ерік Робертс.

Побачення у Вегасі: трейлер до комедії дивитися онлайн

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Оля Полякова Новини LifeStyle
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