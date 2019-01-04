Полякова, Смеюха та Подкопаєва: українські зірки показали пікантні фото з відпочинку

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Полякова, Смеюха та Подкопаєва: українські зірки показали пікантні фото з відпочинку
Полякова, Смеюха та Подкопаєва: українські зірки показали пікантні фото з відпочинку / Скріншот з кліпу

Поки всі українці готуються до різдвяних свят, вітчизняні зірки ніжаться на сонці за кордоном. Співачки, спортсменки та телеведучі публікують гарячі фото в мережі, зачаровуючи своїх прихильників стрункими формами.

Соціальні мережі стали невід'ємними у житті українських зірок. Навіть під час відпочинку вони знаходять час для публікації нових знімків. Не соромляться артистки поставати в мережі й у сексуальних образах: вони залюбки позують перед камерами у звабливих купальниках, хизуючись струнким тілом.

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Журналісти LifeStyle 24 підібрали фото вітчизняних знаменитостей, які обрали яскравий відпочинок на новорічно-різдвяні свята. 

Оля Полякова

Співачка Оля Полякова вміло поєднала відпочинок та роботу. В Маямі зірка відіграла гучний концерт на Новий рік, а вже після виступу поніжилась на американському пляжі. Перед прихильниками артистка постала у білому купальнику, в якому продемонструвала звабливі форми. 

Вікторія Смеюха

Не забуває про відпочинок й солістка гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха. Хоч зірка не полетіла у теплі країни, однак все ж приміряла купальник. 

Зазвичай в січні я "грію булки" у спекотних країнах. Останніми роками була Кенія, Таїланд, Занзібар, Гоа. Цього разу – в Польщі. Сонця і океану немає, але фото в купальнику зобов'язана опублікувати! Не змінюю традиції!
– розповіла Вікторія Смеюха. 

Лілія Подкопаєва

Українська спортсменка Лілія Подкопаєва, як і Оля Полякова, обрала для відпочинку сонячне Маямі. Зірка позувала перед камерою у білосніжному купальнику. 

Лілія Подкопаєва в купальнику
Лілія Подкопаєва в купальнику / Instagram / @liliyapodkopaeva_official

Теги: LifeStyle Музика Оля Полякова Відпочинок
Джерело: 24 Канал
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