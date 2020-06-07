Українська співачка кримськотатарського походження Джамала, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, вкотре здивувала шанувальників яскравим образом. Вона поділилася серією світлин у літньому аутфіті.

Джамала ледь не щодня влаштовувала домашні фотосесії на карантині. Вона хизувалася стильними образами, у яких підкреслювала свій особливий стан. На особистій сторінці артистки в інстаграмі з'явилася чергова серія яскравих світлин.

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Літній образ вагітної Джамали

Джамала вирішила влаштувати фотосесію, щоб назавжди запам'ятати ті чудові моменти особливого стану, який їй пощастило відчути. Вона позувала, сидячи на високому стільці.

Для зйомки знаменитість обрала сукню помаранчевого кольору в підлогу. У вбранні були оголені плечі та зроблений акцент на декольте, що додавало образові особливого шарму. Серед аксесуарів її look доповнювала красива мінімалістична підвіска.



Вагітна Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Волосся Джа вклала рівно. Така укладка є вже звичною для виконавиці, адже саме з нею зірка позує на більшості кадрах. На обличчі вона зробила сяючий макіяж із блискучими тінями та чорними стрілками на повіках. Губи нафарбувала ніжно-коричневою помадою.



Джамала у помаранчевій сукні / Instagram / @jamalajaaa

"Час маків", – коротко написала співачка у публікації, адже саме в цю пору вони починають цвісти, а її сукня гармонійно поєднується із кольором квітів.



Вагітна Джамала позувала у стильній фотосесії / Instagram / @jamalajaaa



Вагітна співачка Джамала / Instagram / @jamalajaaa