У Південній Кореї помер знаменитий співак Кім Чжон Хваном, який прославився на весь світ завдяки k-pop-гурту TST. Смерть артиста наступила у віці 28 років.

Як повідомляє Just Jared, помер Кім Чжон Хвана 16 червня в лікарні Северанс, що у південнокорейському місті Інчхон. Наразі причин раптової смерті артиста не називають. Похорони вокаліста TST відбудуться 18 червня. Через пандемію коронавірусу прощання відбудеться в колі найближчих родичів та друзів.

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Хто такий Кім Чжон Хван

Талановитий артист дебютував у 2015 році. Підкорити велику сцену та звернути увагу меломанів на свою творчість Кім Чжон Хвану допомогла група NOM. Колектив був популярним у Південній Кореї, однак за трішки більше ніж рік свого існування розпався.

Та це стало тільки чудовим поштовхом у кар'єрі артиста. Вже у 2017 році Кім Чжон Хван повернувся на сцену у складі k-pop-гурту TST, що спершу називався Top Secret. У січні 2020 року колектив випустив свій четвертий студійний альбом Count Count, який здобув чималу популярність не тільки в Азії, але й в США. Найпопулярнішими їхніми треками є Wake Up, Paradise, Love Story та Countdown.

Дивіться кліп до пісні TST – Countdown: відео

Окрім цього, Кім Чжон Хван активно вів свій інстаграм-блог. Останній допис тут датований 31 травня. Артист показав романтичні фото на фоні хмарочосів та моря і зізнався, що мріє знов подорожувати.

Наразі сторінку Кім Чжон Хвана прихильники засипали словами співчуття.