Помер актор Джеррі Стіллер – батько голлівудської зірки Бена Стіллера

Американський комік і актор Джеррі Стіллер помер сьогодні, 11 травня. Про смерть повідомив його іменитий син Бен Стіллер в соціальних мережах. Він зазначив, що його татко пішов з життя у віці 92 роки з природних причин.

Зірка комедії "Ніч у музеї" Бен Стіллер оголосив про смерть батька, опублікувавши щемливий допис на особистій сторінці в твіттері. Він наголосив на людських чеснотах Джеррі Стіллера та зауважив, що він був чудовим чоловіком, татом та дідусем для своєї родини.

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"З сумом повідомляю, що мій батько, Джеррі Стіллер, помер з природних причин. Він був чудовим татом і дідусем і найвідданішим чоловіком Енн близько 62 років. Його дуже не вистачатиме. Люблю тебе, тато", – написав голлівудський актор.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 — Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020

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