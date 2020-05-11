Помер актор Джеррі Стіллер – батько голлівудської зірки Бена Стіллера
Американський комік і актор Джеррі Стіллер помер сьогодні, 11 травня. Про смерть повідомив його іменитий син Бен Стіллер в соціальних мережах. Він зазначив, що його татко пішов з життя у віці 92 роки з природних причин.
Зірка комедії "Ніч у музеї" Бен Стіллер оголосив про смерть батька, опублікувавши щемливий допис на особистій сторінці в твіттері. Він наголосив на людських чеснотах Джеррі Стіллера та зауважив, що він був чудовим чоловіком, татом та дідусем для своєї родини.
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"З сумом повідомляю, що мій батько, Джеррі Стіллер, помер з природних причин. Він був чудовим татом і дідусем і найвідданішим чоловіком Енн близько 62 років. Його дуже не вистачатиме. Люблю тебе, тато", – написав голлівудський актор.
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