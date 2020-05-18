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Помер актор Мішель Пікколі: відома причина смерті

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Помер актор Мішель Пікколі
Помер актор Мішель Пікколі / Фото: Getty Images

Французький актор і режисер Мішель Пікколі помер 12 травня. Йому було 94 років. Причиною смерті став інсульт. Останні хвилини свого життя він провів у колі дружини та двох дітей, які лише сьогодні, 18 травня, повідомили про втрату.

Про смерть знаменитого актора Мішеля Пікколі оголосила його родина, інформує французьке видання Le Figaro

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"Мішель Пікколі помер 12 травня в обіймах своєї дружини Людівін та дітей Інорда та Міссії після інсульту", – йдеться у повідомленні. 

За свою кінокар'єру Мішель Пікколі зіграв у понад 200 фільмах. 1980 року знаменитість отримав нагороду Каннського кінофестивалю за головну роль у драматичній картині "Стрибок у порожнечу" італійського режисера Марко Беллокйо. Він також є багаторазовим номінантом престижної кінопремії Сезар, володаром премії "Найкращий актор" Венеційського та Берлінського міжнародного кінофестивалів. 

Фільмографія Мішеля Пікколі: 

  • "Зневага"
  • "Життєві дрібниці"
  • "Велика жратва"
  • "Дурна кров"
  • "Дивна справа"
  • "Діагональ слона" 
  • "Чарівна пустунка"
  • "Я повертаюся додому"
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Втрати
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