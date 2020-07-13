Помер Бенджамін Кіо – внук Елвіса Преслі: відома причина

Внука Елвіса Преслі Бенджаміна Кіо знайшли мертвим у власній квартирі. Поліція розглядає варіант самогубства.

Трагічну новину повідомляє видання TMZ, посилаючись на менеджера матері Кіо Лізи Марії Преслі. На час смерті хлопцю було 27 років. Його знайшли мертвим у власній квартирі.

Читайте також 33-річну Наю Ріверу визнали мертвою: відео з місця загибелі та деталі трагедії

Бенджамін мешкав у американському місті Калабасас, штат Каліфорнія. Про його смерть стало відомо у неділю, 12 липня. Менеджер матері загиблого зазначив, що жінка не може отямитися від того, що сталося та прийняти, що її сина більше немає поруч.

Вона розбита горем, невтішна і спустошена, але намагається залишатися сильною заради своїх 11-річних близнюків і старшої доньки Райлі. Вона обожнювала цього хлопчика. Він був любов'ю всього її життя,

– розповів представник.

Кіо помер від вогнепального поранення. Поліція не виключає, що хлопець міг вчинити самогубство.

Що відомо про Бенджаміна Кіо?

Бенджамін Кіо був музикантом. У 2009 році він підписав контракт на суму 5 мільйонів доларів. Також він знявся у декількох фільмах. Хлопець не був публічною людиною. Він не мав акаунтів у соціальних мережах, а у ЗМІ не з'являлася інформація щодо його творчого та особистого життя. У 2017 році його бачили разом із сім'єю під час 40-річної річниці смерті Елвіса Преслі в Грейсленді.