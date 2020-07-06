Легендарний композитор Енніо Морріконе помер у ніч на 6 липня. Поки у світі оговтуються від цієї новини, журналісти LifeStyle 24 вирішили нагадати, які саундтреки принесли лауреату Оскар світову славу.

Що сталось із Енніо Морріконе

Всі італійські та світові ЗМІ поширили інформацію про смерть Енніо Морріконе. Наразі відомо, що знаменитий композитор помер у клініці в Римі. До шпиталю його доправили після невдалого падіння, внаслідок якого маестро зламав стегнову кістку. За словами адвоката його родичів, прощання з Енніо Морріконе пройде днями у столиці Італії. Церемонія буде закритою для преси та прихильників, а близькі композитора вже звернулись до громадськості з проханням поважати їхню приватність у такий час.

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Енніо Морріконе: 7 найвідоміших саундтреків маестро

За 91 рік Енніо Морріконе зумів здобути світову славу. Допомогли йому в цьому настанови батька, який змалку вчив маестро грати на музичних інструментах. Маріо Морріконе був професійним джазовим трубачем, відтак його діти завжди із захватом спостерігали за віртуозною грою батька. Однак тільки Енніо вдалось перевершити успіх свого першого наставника.

Три дипломи у консерваторії, перші професійні виступи у 16 років, любов публіки та дві престижні нагороди Оскар – кар'єра Енніо Морріконе може вразити кожного. А починав він з радіо та саундтреків до італійських вестернів, які й стали його квитком до Голлівуду. Енніо Морріконе написав мелодії до понад 400 фільмів, що отримали шалену популярність у прокаті. З чималого творчого доробку композитора журналісти 24 каналу підібрали всього 7 саундтреків, які знає весь світ.

"Професіонал" (1981)

У далеких 80-их всі кіномани були в захваті від видовищного бойовика "Професіонал", головну роль в якому виконав харизматичний Жан-Поль Бельмондо. Однак не тільки сюжет приголомшив глядачів, але й музичний супровід. Саундтрек до стрічки "Професіонал" став світовим хітом, який впізнає чи не кожен любитель якісного кіно.

Слухайте саундтрек до фільму "Професіонал": аудіо

"Хороший, поганий, злий" (1966)

Не менший захват у публіки викликали і саундтреки до культового фільму "Хороший, поганий, злий". Стрічка і після 54 років не покидає списки найкращих фільмів усіх років. І великою заслугою цьому є робота Енніо Морріконе.

Дивіться фрагмент виступу Енніо Морріконе: відео

"Одного разу в Америці" (1984)

У тандемі з режисером Серджо Леоне геніальний Енніо Морріконе створив не один саундтрек. Та шаленої популярності набула його музика до драми про американських гангстерів – "Одного разу в Америці".

Слухайте зворушливу композицію до "Одного разу в Америці": аудіо

"Одного разу на Дикому Заході" (1968)

Ще один знаменитий фільм у стилі вестерн доповнила музика Енніо Морріконе. Тут гармонійно було все: сюжет, де вдова перебуває у смертельній небезпеці, а на її порятунок кидається таємничий незнайомець, а всю історію доповнює емоційний музичний супровід. Цей саундтрек став своєрідною класикою в кінематографі та отримав успіх серед меломанів.

Слухайте саундтрек до фільму "Одного разу на Дикому Заході": аудіо

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"Мерзенна вісімка" (2015)

Енніо Морріконе працював не тільки в тандемі з маестро вестернів Серджо Леоне, але й голлівудськими режисерами. Так, композитор погодився на роботу з Квентіном Тарантіно у його фільмі "Мерзенна вісімка". Результати одразу ж підкорили світ, а критики відзначили роботу Енніо Морріконе довгоочікуваним Оскаром.

Дивіться фрагмент виступу Енніо Морріконе з уривками фільму: відео

"Безславні виродки" (2009)

Чималу популярність Енніо Морріконе отримав за роботу над військовою драмою "Безславні виродки". Музика композитора геніально доповнила сюжет про Другу світову війну, а любитель вестернів розкрився по-іншому для своїх прихильників.

Слухайте саундтрек до фільму "Безславні виродки": аудіо

"Хрещений батько" (1972)

Символічну добірку 24 канал вирішив завершити стрічкою, яка отримала мільйонну армію прихильників. "Хрещений батько" став культовим фільмом, який переглянули всі любителі кіно.

Слухайте саундтрек Енніо Морріконе до "Хрещеного батька": аудіо