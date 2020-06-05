Помер Михайло Кокшенов – зірка фільму "Спортлото-82" та "Земляки"
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У Росії помер один з навідоміших акторів радянського кіно – Михайло Кокшенов. На час смерті йому було 83.
Про це повідомила поетеса Любов Воропаєва у фейсбуці. Наразі причин смерті Михайла Кокшенова не розголошуються. Однак у російських ЗМІ зазначають, що актор останні роки боровся з важкою хворобою.
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