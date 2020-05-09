Помер музикант Літл Річард – його називали батьком рок-н-ролу

Американський піаніст і співак Літл Річард помер сьогодні, 9 травня. Йому було 87 років. Син музиканта Денні Пенніман оголосив про смерть батька, проте зазначив, що причина нині невідома.

Як повідомляє видання Rolling Stone, Літл Річард, справжнє ім'я якого – Річард Вейн Пенніман, помер 9 травня 2020 року. Цю інформацію підтвердив єдиний син музиканта Денні, який також зайнявся музикою. Він не оприлюднив причину смерті, адже поки жодних обставин встановити не вдалося. Літл Річард пішов з життя після успішної кар'єри у віці 87 років.

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Наразі рідні та близькі жодним чином не коментують втрату легенди рок-н-ролу.

BREAKING: Little Richard, rounding father of rock who broke musical barriers, dead at 87https://t.co/ooS1rEOe01 pic.twitter.com/B8b6Xv4aSJ — Yahoo News (@YahooNews) May 9, 2020

Літла Річарда виховували у родині, у якій росли 12 дітей. Його батько займався продажем віскі та завжди засуджував любов сина до музики. Він співав у церковному хорі, проте після звинувачень тата у нетрадиційній сексуальній орієнтації 13-річним хлопчиком пішов з дому. Вже за два роки Літл Річард уклав першу угоду в своїй музичній кар'єрі.

Літл Річард був одним з засновників рок-н-ролу. Розквіт його творчості припав на 1950-ті роки, коли стиль тільки почав набирати популярність. Його хіти переспівували світові легенди – The Beatles, Scorpions, Елвіс Преслі та багато інших. Найвідоміші пісні музиканта – "Tutti Frutti", "Long Tall Sally", "Lucille", "Keep A-Knockin". Зараз їх вважають класикою рок-н-ролу.