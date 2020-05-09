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Помер музикант Літл Річард – його називали батьком рок-н-ролу

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Помер музикант Літл Річард
Помер музикант Літл Річард / Фото: Getty Images

Американський піаніст і співак Літл Річард помер сьогодні, 9 травня. Йому було 87 років. Син музиканта Денні Пенніман оголосив про смерть батька, проте зазначив, що причина нині невідома.

Як повідомляє видання Rolling Stone, Літл Річард, справжнє ім'я якого – Річард Вейн Пенніман, помер 9 травня 2020 року. Цю інформацію підтвердив єдиний син музиканта Денні, який також зайнявся музикою. Він не оприлюднив причину смерті, адже поки жодних обставин встановити не вдалося. Літл Річард пішов з життя після успішної кар'єри у віці 87 років. 

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Наразі рідні та близькі жодним чином не коментують втрату легенди рок-н-ролу. 

Літла Річарда виховували у родині, у якій росли 12 дітей. Його батько займався продажем віскі та завжди засуджував любов сина до музики. Він співав у церковному хорі, проте після звинувачень тата у нетрадиційній сексуальній орієнтації 13-річним хлопчиком пішов з дому. Вже за два роки Літл Річард уклав першу угоду в своїй музичній кар'єрі. 

Літл Річард був одним з засновників рок-н-ролу. Розквіт його творчості припав на 1950-ті роки, коли стиль тільки почав набирати популярність. Його хіти переспівували світові легенди – The Beatles, Scorpions, Елвіс Преслі та багато інших. Найвідоміші пісні музиканта – "Tutti Frutti", "Long Tall Sally", "Lucille", "Keep A-Knockin". Зараз їх вважають класикою рок-н-ролу. 

Автор: Марина Джура
Теги: Втрати Новини LifeStyle LifeStyle
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