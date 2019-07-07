Помер 20-річний актор Камерон Бойс: біографія та останні фото зірки Disney

В ніч на 7 липня 2019 року помер перспективний американський актор Камерон Бойс. На час смерті йому було всього 20 років, тому прихильники та рідні й досі не можуть оговтатись від трагічної новини.

Першими про смерть молодого актора повідомив британський таблоїд The Sun. Слідом за журналістами родичі Камерона Бойса оприлюднили офіційну заяву, в якій підтвердили інформацію про втрату. Водночас причин раптової смерті 20-річного актора вирішили не розголошувати.

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Ми з жалем повідомляємо, що сьогодні вранці ми втратили Камерона. Він помер уві сні після лікування... Світ безсумнівно втратив одного з найяскравіших акторів,

– прокоментували втрату родичі Камерона Бойса.

Наразі невідомо, де та коли відбудеться прощання з Камероном Бойсом. Церемонія буде закритою для ЗМІ та прихильників зірки.

Помер Камерон Бойс: біографія та фільмографія актора

Камерон Бойс був висхідною голлівудською зіркою, якому пророкували чималу славу. Народився він 28 травня 1999 року в Лос-Анджелесі – епіцентрі кіноматографу. Тому змалку хлопець ствердно вирішив, що стане актором. У цьому його активно підтримували батьки, які й допомогли Камерону Бойсу зробити перші кроки до здійснення задуму.

Вже у 2011 році актор дебютував на телеекранах: він зіграв другорядну роль у серіалі "Тримайся, Чарлі". Однак харизматичний хлопчик, якому на той час було всього 12 років, привернув увагу представників студії Disney, які запропонували йому контракт.

Після цього Камерон Бойс отримав чимало пропозицій від режисерів та зіграв ролі у фільмах та серіалах: "Дзеркала", "На гачку", "Танцювальна лихоманка", "Однокласники", "Лів і Медді", "Спадкоємці", "Щоденник геймера", "Літній табір". Загалом у його фільмографії нараховується 16 кінострічок, в яких він продемонстрував талановиту гру і навіть свої танцювальні вміння.

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Окрім цього, Камерон Бойс зробив те, про що інші молоді актори можуть тільки мріяти. Він отримав роль Германа Шульца (Шокера) у фільмі "Людина-павук" від знаменитої кіностудії Marvel. Кінострічка вийшла в прокат у 2017 році, тоді й Камерон Бойс прокинувся популярним.

Акторську роботу знаменитий американець майстерно поєднував із навчанням. Чимало часу Камерон Бойс приділяв не тільки освіті, але й своєму блогу, що отримав значну популярність. Наразі за Іnstagram-сторінкою зірки стежать понад 8 мільйонів користувачів мережі, відтак ледь не щодня Камерон Бойс показував, як він проводить час.

Згідно з дописами, актор полюбляв жартувати, часто зустрічався з друзями та брав участь у стильних зйомках. Та, мабуть, найбільшу увагу всіх ЗМІ привернуло останнє фото Камерона Бойса, опубліковане за день до його смерті. Хлопець обрав чорно-білі кольори для власного портрету, що прихильники назвали дуже символічним.