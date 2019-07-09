Помер 20-річний актор Камерон Бойс: відома причина смерті

Смерть перспективного голлівудського актора Камерона Бойса у віці 20 років стала справжнім шоком для всього світу. Родичі одразу ж звернулись до представників ЗМІ з проханням не турбувати їх в таких важкий час. Водночас друзі Камерона розповіли про хворобу, яка й стала причиною його смерті.

Свої імена в спілкуванні з журналістами TMZ вони вирішили не називати. Інсайдери переконують, що 20-річний Камерон Бойс вже давно страждав від епілепсії. Раптові судомні напади він ретельно приховував від всіх громадськості та колег по знімальному майданчику. Однак саме вони стали причиною його смерті.

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Тіло Камерона Бойса виявили у його помешканні в Лос-Анджелесі. Сусіди одразу ж викликали медиків, однак вони тільки констатували смерть молодого актора.

Раніше журналісти LifeStyle 24 повідомляли, що представники кіностудії Disney підтвердили факт смерті актора Камерона Бойса. Родичі талановитого американця зробили офіційну заяву, в якій попросили поважати їхню приватність у нелегкий час. Деталі смерті актора вони вирішили не розголошувати, зазначивши тільки, що він помер уві сні. Жодної інформації про хронічні хвороби Камерона Бойса не було, тому ЗМІ назвали смерть 20-річного американця дуже загадковою.

Ми з жалем повідомляємо, що сьогодні вранці ми втратили Камерона. Він помер уві сні після лікування... Світ безсумнівно втратив одного з найяскравіших акторів,

– прокоментували втрату родичі Камерона Бойса, передає The Sun.

Що відомо про Камерона Бойса

Камерона Бойса вважали висхідною зіркою Голлівуду. Хлопець не соромився своїх веснянок та був колоритним персонажем у багатьох фільмах.

Вперше на телеекранах він з'явився у 2011 році у серіалі "Тримайся, Чарлі". Тоді йому було всього 12. Згодом Камерон Бойс активно співпрацював зі студією Disney та отримав навіть епізодичну роль Германа Шульца (Шокера) у фільмі "Людина-павук". В його фільмографії нараховувалось близько 20 кінопроектів, серед яких – "Дзеркала", "На гачку", "Танцювальна лихоманка", "Однокласники", "Лів і Медді", "Спадкоємці", "Щоденник геймера", "Літній табір".

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За день до своєї смерті Камерон Бойс розмістив чорно-біле фото на своїй сторінці в Instagram. Допис зібрав чимало коментарів від прихильників зірки, які висловили співчуття родичам актора.