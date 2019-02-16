Помер актор Бруно Ганц – зірка фільму "Бункер"

Відомий швейцарський актор Бруно Ганц помер у ніч з 15 на 16 лютого. На час смерті знаменитості було 78 років.

Як повідомляє газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, швейцарський актор помер у своєму маєтку в Цюриху. Наразі не відома причина смерті Бруно Ганца, однак скорботну новину вже підтвердили представники зірки.

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Раніше повідомлялось, що актор боровся з раком кишківника. Відтак журналісти припускають, що саме онкохвороба могла призвести до смерті Бруно Ганца.

Помер Бруно Ганц: біографія і фільмографія талановитого актора

У 78 років Бруно Ганц міг похизуватись чималими творчими здобутками. Швейцарський актор був добре відомий завдяки участі в німецькомовному театрі та кіно. Зокрема, Бруно Ганц зіграв головні ролі у кінострічках "Читач" і "Маньчжурський кандидат". Однак світову славу актору принесло майстерне перевтілення у Адольфа Гітлера (фільм "Бункер").

Саме ця кінострічка розповідає про останні дні життя кривавого диктатора. "Бункер" номінували на премію Оскар та BBC Four World Cinema Award. В останній – фільм все ж опинився в списку переможців.

Я не можу стверджувати, що зрозумів Гітлера. Навіть очевидці, які були з ним у бункері, не змогли як слід описати сутність цієї людини... У нього не було співчуття, розуміння того, як постраждали жертви війни,

– розповідав Бруно Ганц журналістам, передає ВВС.

Акторська кар'єра харизматичного швейцарця була дуже багатогранною. Бруно Ганц вмів з легкістю показувати кардинально різних персонажів: від вампіра у "Носферату – привид ночі" до янгола у "Небо над Берліном". Окрім цього, актор засвітився у кінострічках "Лютер", "Невідомий", "Міхаель Кольхаас", "Провінціалка", "Діти природи", "Наші останні дні" та десятках інших. Останньою роллю Бруно Ганца була участь у психологічному трилері "Дім, який побудував Джек".