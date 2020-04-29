Помер актор Ірфан Кхан – зірка фільму "Мільйонер з нетрів"

Знаменитий індійський актор Ірфан Кхан, який знімався в успішних фільмах Голлівуду, помер у лікарні. На час смерті йому було 53 роки.

Як повідомляє ВВС, останні дні Ірфан Кхан провів у лікарні в Мумбаї, Індія. Що стало причиною смерті зірки Голлівуду та Боллівуду, наразі невідомо. В офіційному повідомленні йдеться, що актор пішов з життя "в оточенні родини, про яку він найбільше піклувався, залишивши після себе справді велику спадщину".

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У 2018 році Ірфан Кхан розповів прихильникам про нейроендокринну пухлину, яку в нього виявили. Лікування актор "Мільйонера з нетрів" проходив у Лондоні.

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