Помер актор Іван Бортник – зірка фільму "Місце зустрічі змінити не можна"

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Помер Іван Бортник – радянський актор
Помер Іван Бортник – радянський актор / tass.ru

У Росії помер відомий радянський актор Іван Бортник, який свого часу зіграв роль бандита у "Місце зустрічі змінити не можна". На час смерті йому було 79.

Про смерть радянського актора Івана Бортника повідомив його друг, поет і режисер Владислав Маленко. Наразі достеменно невідомо, що стало причиною смерті актора. 

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"Пішов з життя мій друг Іван Бортник", – з сумом написав Владислав Маленко. 

Інформацію про смерть актора підтвердила і його дружина Тетяна Борзих, повідомляє ТАСС. За словами жінки, смерть Івана Бортника наступила раптово, 4 січня. Лікарі підозрюють, що в нього обірвався тромб. 

Іван помер вчора, о 23 годині. Лікарі кажуть, що, швидше за все, це був тромб,
– розповіла Тетяна Борзих. 

Іван Бортник народився у Москві 1939 року. Ще з ранніх років він мріяв стати актором, тому поступив до російського Театрального училища імені Щукіна. Одразу після закінчення навчального закладу він працевлаштувався у театрі імені Миколи Гоголя, однак більшість своїх ролей зіграв на знаменитій Таганці. 

Окрім цього, актор успішно спробував свої сили на телебаченні. Іван Бортник відомий за своїми ролями у радянських фільмах "Рідня", "Місце зустрічі змінити не можна", "Іван та Марія", "Друга спроба Віктора Крохіна", "Освідчення в коханні", "Дзеркало для героя".

Теги: Втрати Новини Росії LifeStyle
Джерело: Lifestyle
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