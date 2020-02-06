Помер актор Кірк Дуглас: Кетрін Зета-Джонс зворушливо прокоментувала втрату

Легендарний голлівудський актор Кірк Дуглас помер у віці 103 років. Сталось це в ніч на 6 лютого. Втрату прокоментував не тільки син актора Майкл Дуглас, але і його дружина Кетрін Зета-Джонс.

На офіційній інстаграм-сторінці вона розмістила щемливий допис, у якому не стримувала суму від втрати. Зірка зізналась, що любила зіркового свекра та сумуватиме за ним. До допису Кетрін Зета-Джонс додала чорно-біле фото, зроблене під час спільного виходу з Кірком Дугласом.

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"Моєму любому Кірку, я кохатиму тебе все своє життя. Я вже сумую за тобою. Спи солодко", – написала акторка.

Про смерть 103-річного Кірка Дугласа розповів його син Майкл. У мережі він написав про смерть зіркового батька та додав, що актор назавжди залишиться легендою Голлівуду.

Для всього світу він був легендою, актором із "золотої ери" кіно, який дожив до золотих років, гуманістом, чия прихильність справедливості і принципам, в які він вірив, встановлюють стандарт для всіх нас,

– зауважив американський актор.

Майкл Дуглас, який є одним із 4 дітей Кірка, зазначив, що його батько прожив чудове життя. Вдома актор був взірцевим сім'янином, а на знімальному майданчику – талановитим майстром перевтілень, який залишив після себе десятки фільмів. Окрім цього, Кірк Дуглас був меценатом, який підтримував благодійні проєкти та виступав за мир.

"Хочу завершити словами, які я йому сказав під час останнього дня народження та які назавжди залишаться правдою. Я дуже сильно люблю тебе, тату, та пишаюся бути твоїм сином", – підсумував Майкл Дуглас.