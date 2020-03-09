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Помер актор Макс фон Сюдов, який зіграв у "Зоряних війнах" та "Грі престолів"

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Помер актор Макс фон Сюдов / Фото з відкритих джерел

Вчора, 8 березня, у віці 90 років з життя пішов іменитий шведський актор Макс фон Сюдов. Він помер у Франції, сумні новини про втрату повідомила його дружина. Варто наголосити, що він двічі був номінований на премію Оскар та продовжував кар'єру до кінця життя.

Як повідомляє видання Paris Match, Макс фон Сюдов помер вчора, 8 березня. Він пішов з життя у віці 90 років. Про трагедію у родині повідомила дружина актора Кетрін фон Сюдова, у шлюбі з якою він прожив понад 20 років. 

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З розбитим серцем і нескінченним сумом ми відчуваємо нестерпний біль і оголошуємо вам про відхід Макса фон Сюдова 8 березня 2020 року,
– йдеться в офіційній заяві дружини. 

Сім'я зіркового актора публічно звернулася до прихильників та преси у всьому світі поважати їхню трагедію та бути максимально толерантними у час жалоби. Після одруження з Кетрін, яка працює у кінематографі режисером, він оселився у Провансі та отримав французьке громадянство. 

Макс фон Сюдов увійшов в історію світового кінематографу завдяки роботі у фільмах "Екзорцист", "Особлива думка" та "Острів проклятих". За роль у стрічках "Пелле-завойовник" та "Моторошно голосно і вкрай близько" він був номінований на премію Оскар. Його ім'я на теренах кіноіндустрії лише утвердили популярні картини у жанрі фентезі "Зоряні війни" та "Гра престолів". 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голлівуд Зоряні війни Втрати
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