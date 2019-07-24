Помер актор Рутгер Гауер – зірка "Нічних яструбів" і "Той, хто біжить по лезу"

У Нідерландах помер знаменитий голлівудський актор Рутгер Гауер, відомий за участю у фільмах "Нічні яструби" і "Той, хто біжить по лезу". На час смерті йому було 75.

Як повідомляє Variety, актор Рутгер Гауер помер 19 липня після нетривалої хвороби. Сталось це у його приватному помешканні у Нідерландах. Що стало причиною смерті – наразі не повідомляється.

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Піар-менеджер зірки Стів Кеніс вже підтвердив інформацію про смерть актора. Прощання зі знаменитим Рутгером Гауером відбулось у середу, 24 липня.

Помер Рутгер Гауер: фільмографія актора

Талановитий Рутгер Гауер розпочав свою акторську кар'єру у 1967 році. Тоді ще невідомий актор вперше вийшов на сцену театру Noorder Compagnie після служби в армії. Однак на досягнуитому вні не прагнув зупинятись, тому вже у 1973 році самотужки написав і поставив дві п'єси, які отримали чималу популярність.

Перспективного і харизматичного актора помітили продюсери. Відтак вже за рік він вперше підкорював телебачення, зігравши епізодичну роль у кінострічці "Пан Хаварден". А от вже перша слава до актора прийшла після участі в телесеріалі "Флоріс".

За десятки років своєї кар'єри Рутгер Гауер зіграв у понад 100 кінострічках. Найпопулярніші з них – "Плоть і кров", "Той, що біжить по лезу", "Попутник", "Сліпа лють", "Нічні яструби", "Лічені секунди", "Достукатися до небес", "Робот-поліцейський", "Взяти живим або мертвим", "Кров героїв", "Заручений смертю", "Гра на виживання", "Поклик предків", "Мерлін". Рутгер Гауер є володарем кількох "Золотих глобусів" та номінантом "Оскара".