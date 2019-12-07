Помер актор серіалу "Друзі" Рон Лібман

Американський актор помер у віці 82 роки у п'ятницю, 6 грудня. Подробиць смерті не розголошують. У культовому серіалі він зіграв батька Рейчел Грін. За багаторічну творчу кар'єру Рон Лібман спромігся здобути премію Тоні та Еммі.

Про смерть актора стало відомо сьогодні. Рон Лібман працював в кіноіндустрії та театральній сцені близько 60 років. У актора залишилася 78-річна дружина Джессіка Уолтер, яка неодноразово ставала його колегою по знімальному майданчику.

Читайте також: Міс Пакистан Світ 2012 Заніб Навід загинула в автокатастрофі: подробиці

Представники агенції актора Abrams Artists Agency висловили свої співчуття на сторінках соціальних мереж.

Ми з глибоким сумом ділимося новиною про втрату Рона Лібмана. Він був неймовірно талановитим актором із видатною кар'єрою у кіно, на телебаченні та в театрі, яка охопила більше шести десятиліть,

– висловилися менеджери іменитого актора.

Рон Лібман розпочав свою телевізійну кар'єру 1956 року як Джонні в "Край ночі", а згодом з'явився в Бродвейському театрі у 60-х роках. Він був нагороджений Еммі в 1979 році за головну роль колишнього в'язня у драмі "Каз", а в 1993 році – премією Тоні за свою роль Роя Конна в п'єсі "Ангели в Америці".

Широкому колу глядачів Рон Лібман запам'ятався роллю Леонарда Гріна, батька Рейчел Грін у ситуаційній комедії "Друзі".



Рон Лібман у серіалі "Друзі" / Warner Bros