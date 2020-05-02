Помер актор серіалу "Клініка" Сем Ллойд: відома причина

Американський актор Сем Ллойд, відомий за роллю адвоката Теда Бакленда в серіалі "Клініка", пішов із життя. Причиною смерті став рак мозку, який поширився на інші органи.

Сем Ллойд пішов із життя у віці 56 років. Про смертельне захворювання стало відомо у січні 2019 року. Лікарі не змогли нічого вдіяти, адже пухлина, виявлена в знаменитості, була неоперабельною. Про це повідомляє видання Variety.

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Новину про смерть Сема Ллойда підтвердив його агент. Пухлина мозку, яка не піддавалася операції, негативно вплинула на здоров'я актора. Згодом рак поширився на легені, щелепу, печінку та хребет і вже нічого не можна було вдіяти.

Про страшний діагноз Сем дізнався через декілька тижнів після того, як його дружина Ванеса народила первістка.



Помер актор Сем Ллойд / Фото: Getty Images

Що відомо про Сема Ллойда?

Сем Ллойд – американський актор та музикант. Він працював на телебаченні та в кіно протягом тридцяти років і за цей час встиг взяти участь у декількох десятках робіт. Зіграв ролі у серіалах "Відчайдушні домогосподарки", "Американська сімейка", "Звабливі та вільні", "Малкольм у центрі уваги". Проте найбільшого успіху та популярності Сему принесла роль адвоката Теда Бакленда у серіалі "Клініка". Також Ллойд був талановитим музикантом. Він співав у гурті The Blanks і грав на бас-гітарі в трибютному колективі Beatles – The Butties.