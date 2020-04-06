Помер актор "Зоряних війн" та "Чужих" Джей Бенедикт: відома причина

Голлівудський актор Джей Бенедикт помер у США від ускладнень, які спричинив коронавірус. На час смерті йому було 68 років.

Інформацію про смерть американського актора підтвердили його представники, передає The Daily Mail. Менеджери Джея Бенедикта додали у коментарі, що причиною смерті був коронавірус.

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"З глибоким сумом ми повинні оголосити про смерть Джея через ускладнення, викликані вірусом COVID-19", – зазначили представники актора.

Помер Джей Бенедикт: фільмографія

За десятки років роботи в Голлівуді Джей Бенедикт знявся у популярних кінострічках, які і досі мають успіх у мережі. Зокрема, у фільмі "Чужі" 1986 року він зіграв батька Ньют, а в "Зоряних війнах" – Дикона "Діка" Старкіллера, друга Люка Скайвокера.

Окрім цього, Джея Бенедикта можна було побачити у таких кінострічках:

"Колонія" (1997)

"Самотня леді" (1983)

"Проєкт 281" (1999)

"Врятувати Грейс" (2000)

"Ватель" (2000)

"Таємні агенти" (2004)

"Код апокаліпсису" (2007)

"Восьма сторінка" (2011)

"Темний лицар повертається" (2012)

"400 хлопців" (2013)

"Місячна афера" (2015)

"I.T." (2016)

"Ті, що вижили" (2017)

"Мадам" (2017)

Важливо! Станом на 6 квітня на коронавірус захворіли 1 227 196 людей. Від ускладнень, які спричинив COVID-19, померли 69 568 інфікованих. Очолюють невтішний рейтинг США, де зафіксовано вже понад 336 тисяч хворих на коронавірус.