Помер актор "Зоряних війн" та "Чужих" Джей Бенедикт: відома причина
Голлівудський актор Джей Бенедикт помер у США від ускладнень, які спричинив коронавірус. На час смерті йому було 68 років.
Інформацію про смерть американського актора підтвердили його представники, передає The Daily Mail. Менеджери Джея Бенедикта додали у коментарі, що причиною смерті був коронавірус.
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"З глибоким сумом ми повинні оголосити про смерть Джея через ускладнення, викликані вірусом COVID-19", – зазначили представники актора.
Помер Джей Бенедикт: фільмографія
За десятки років роботи в Голлівуді Джей Бенедикт знявся у популярних кінострічках, які і досі мають успіх у мережі. Зокрема, у фільмі "Чужі" 1986 року він зіграв батька Ньют, а в "Зоряних війнах" – Дикона "Діка" Старкіллера, друга Люка Скайвокера.
Окрім цього, Джея Бенедикта можна було побачити у таких кінострічках:
- "Колонія" (1997)
- "Самотня леді" (1983)
- "Проєкт 281" (1999)
- "Врятувати Грейс" (2000)
- "Ватель" (2000)
- "Таємні агенти" (2004)
- "Код апокаліпсису" (2007)
- "Восьма сторінка" (2011)
- "Темний лицар повертається" (2012)
- "400 хлопців" (2013)
- "Місячна афера" (2015)
- "I.T." (2016)
- "Ті, що вижили" (2017)
- "Мадам" (2017)
Важливо! Станом на 6 квітня на коронавірус захворіли 1 227 196 людей. Від ускладнень, які спричинив COVID-19, померли 69 568 інфікованих. Очолюють невтішний рейтинг США, де зафіксовано вже понад 336 тисяч хворих на коронавірус.
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