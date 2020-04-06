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Помер актор "Зоряних війн" та "Чужих" Джей Бенедикт: відома причина

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Помер актор Джей Бенедикт / www.dailymail.co.uk

Голлівудський актор Джей Бенедикт помер у США від ускладнень, які спричинив коронавірус. На час смерті йому було 68 років.

Інформацію про смерть американського актора підтвердили його представники, передає The Daily Mail. Менеджери Джея Бенедикта додали у коментарі, що причиною смерті був коронавірус. 

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"З глибоким сумом ми повинні оголосити про смерть Джея через ускладнення, викликані вірусом COVID-19", – зазначили представники актора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jn Archive (@jn_archive)

Помер Джей Бенедикт: фільмографія

За десятки років роботи в Голлівуді Джей Бенедикт знявся у популярних кінострічках, які і досі мають успіх у мережі. Зокрема, у фільмі "Чужі" 1986 року він зіграв батька Ньют, а в "Зоряних війнах" – Дикона "Діка" Старкіллера, друга Люка Скайвокера. 

Окрім цього, Джея Бенедикта можна було побачити у таких кінострічках: 

  • "Колонія" (1997)
  • "Самотня леді" (1983)
  • "Проєкт 281" (1999)
  • "Врятувати Грейс" (2000)
  • "Ватель" (2000)
  • "Таємні агенти" (2004)
  • "Код апокаліпсису" (2007)
  • "Восьма сторінка" (2011)
  • "Темний лицар повертається" (2012)
  • "400 хлопців" (2013)
  • "Місячна афера" (2015)
  • "I.T." (2016)
  • "Ті, що вижили" (2017)
  • "Мадам" (2017)

Важливо! Станом на 6 квітня на коронавірус захворіли 1 227 196 людей. Від ускладнень, які спричинив COVID-19, померли 69 568 інфікованих. Очолюють невтішний рейтинг США, де зафіксовано вже понад 336 тисяч хворих на коронавірус.

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Кіно Зоряні війни Здоров'я Коронавірус COVID-19 Втрати Голлівуд LifeStyle
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