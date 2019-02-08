Помер актор Альберт Фінні – п'ятиразовий номінант на премію Оскар

Знаменитий британський актор Альберт Фінні помер у віці 82 років. Ймовірною причиною смерті зірки була онкохвороба.

Як повідомляє The Independent з посиланням на родичів актора, Альберт Фінні останній місяць свого життя провів у лікарні Мардсен, що неподалік Лондона. Смерть знаменитості настала 7 лютого у шпиталі.

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Достеменно невідомо, що стало причиною загибелі знаменитого актора. За словами медиків, Альберта Фінні не вдалось врятувати після того, як недуга вразила легені. У західних ЗМІ припускають, що актор помер від онкохвороби, яку в нього діагностували ще у 2011 році. Тоді Альберт Фінні успішно подолав рак нирки та, ймовірно, недуга знов повернулась.

У віці 82 років Альберт Фіні помер після короткочасної хвороби. Смерть настала у колі близьких йому людей. Сім'я просить конфіденційності в цей сумний час,

– йдеться в офіційній заяві.

Помер Альберт Фінні: біографія актора

Альберт Фінні народився у Салфорді в 1936 році. Ще з дитинства він мріяв стати актором, тому здобував освіту в Королівській академії драматичних мистецтв. Одразу після навчання майбутня знаменитість дебютував на великій сцені.

Свою акторську кар'єру Альберт Фінні розпочинав у британському театрі. Від Юлія Цезаря до шекспірівського "Коріолана" – здавалось, всі ролі до снаги талановитому актору. Після театрального успіху Альберт Фінні стрімко завоював телеефіри: дебютна роль у фільмі "Комедіант" 1960 року стала щасливим квитком у світ шоу-бізнесу.

Світову славу Альберт Фінні здобув завдяки успішним кінострічкам "У суботу ввечері, у неділю вранці", "Том Джонс", "Перехрестя Міллера", "Велика риба", другорядним ролям у фільмах "Черчилль", "12 друзів Оушена", "Ультиматум Борна", "007: Координати "Скайфол", "Ігри диявола" та ін. Знаковою для актора була роль у фільмі за мотивами детективу Агати Крісті "Вбивство у "Східному експресі", завдяки якій Альберта Фінні впізнавали всі кіномани.



Помер Альберт Фінні – зірка фільму "Вбивство у "Східному експресі"

За талановиту гру актора кілька разів номінували на Оскар та Золотий глобус. Окрім цього, Альберт Фінні є володарем чималої кількості кінопремій.