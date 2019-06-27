Помер американський актор Макс Райт – Віллі із серіалу "Альф"

02:12, 12

Макс Райт, відомий завдяки ролі батька сім'ї Танерів у популярному серіалі 80-х "Альф" помер у середу. У 1995 році у нього діагностували лімфому після чого він тривалий час перебував у стадії ремісії. Боротьба Макса з раком тривала багато років до середи 26 червня. Актор помер у віці 75 років.