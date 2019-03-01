Помер Андре Превін – легендарний композитор і володар чотирьох Оскарів

У США помер американський джазовий піаніст і композитор Андре Превін. Він чотири рази був нагороджений преміями "Оскар" і десять разів "Греммі".

Легендарний композитор помер ввечері 28 лютого у своєму будинку на Манхеттені в Нью-Йорку, пише АР. Йому було 89 років.

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Що відомо про життя та кар'єру Андре Превіна?

У 1947 році він почав писати музику для голлівудських фільмів. Протягом кар'єри Превін чотири рази удостоювався премії "Оскар". Найспрестижніші нагороди він отримав за роботу над музикою до фільмів "Жіжі", "Поргі і Бесс", "Ніжна Ірма" і "Моя чарівна леді". Усі вони вийшли на екрани у 1950-1960 роках.

Превін також завоював десять статуеток "Греммі" та був почесним лицарем Британської імперії за заслуги в музиці.

У 1969 році Превін став головним диригентом Лондонського симфонічного оркестру. Окрім того, в різні роки композитор очолював оркестри Х'юстона, Пітсбурга, Лос-Анджелеса і Осло.

Композитор за своє життя був одружений п'ять разів. Серед його обраниць – акторка Міа Ферроу та німецька скрипалька Анне-Софі Мутер. Превін виховав чотирьох синів і дві дочки. Ще чотирьох дітей він усиновив.