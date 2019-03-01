Помер Андре Превін – легендарний композитор і володар чотирьох Оскарів

255
Помер композитор Андре Превін
Помер композитор Андре Превін / Фото з відкритих джерел

У США помер американський джазовий піаніст і композитор Андре Превін. Він чотири рази був нагороджений преміями "Оскар" і десять разів "Греммі".

Легендарний композитор помер ввечері 28 лютого у своєму будинку на Манхеттені в Нью-Йорку, пише АР. Йому було 89 років.

Читайте також: Помер соліст групи Talk Talk Марк Холліс

Що відомо про життя та кар'єру Андре Превіна?

У 1947 році він почав писати музику для голлівудських фільмів. Протягом кар'єри Превін чотири рази удостоювався премії "Оскар". Найспрестижніші нагороди він отримав за роботу над музикою до фільмів "Жіжі", "Поргі і Бесс", "Ніжна Ірма" і "Моя чарівна леді". Усі вони вийшли на екрани у 1950-1960 роках.

Превін також завоював десять статуеток "Греммі" та був почесним лицарем Британської імперії за заслуги в музиці.

У 1969 році Превін став головним диригентом Лондонського симфонічного оркестру. Окрім того, в різні роки композитор очолював оркестри Х'юстона, Пітсбурга, Лос-Анджелеса і Осло.

Композитор за своє життя був одружений п'ять разів. Серед його обраниць – акторка Міа Ферроу та німецька скрипалька Анне-Софі Мутер. Превін виховав чотирьох синів і дві дочки. Ще чотирьох дітей він усиновив.

blog_ava
Через смерть пацієнтів в Україні заборонили два відомі препарати
сьогодні
1449
Теги: Оскар Нагороди LifeStyle Новини культури Втрати Музика
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
сьогодні 08:54 Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
16187
Куди поїхати на 8 березня: кращі місця в Україні
28 лютого 17:40 Куди поїхати на 8 березня: кращі місця в Україні
Настя Сукач 2319
Скандал з MARUV: що трапилося і чому вона не їде на Євробачення від України
28 лютого 15:29 Скандал з MARUV: що трапилося і чому вона не їде на Євробачення від України
9078
Музичні новинки лютого: 10 пісень, які варто почути в останній день зими
28 лютого 12:30 Музичні новинки лютого: 10 пісень, які варто почути в останній день зими
Олена Булан 923
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
28 лютого 11:20 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
Юлія Турелик 2211
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук