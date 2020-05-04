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Помер автор хітів гурту "Ласковий май" Володимир Бойко

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Володимир Бойко(зліва на фото)
Володимир Бойко(зліва на фото) / Інстаграм Андрія Разіна

3 травня після тривалої хвороби помер композитор і автор численних хітів культової групи 80–90-х "Ласковый май" Володимир Бойко. Музиканта не стало внаслідок інсульту.

Про смерть композитора на своїй інстаграм-сторінці повідомив його колега, продюсер гурту "Ласковый май" Андрій Разін.

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Володимир Бойко створив понад 25 пісень для популярного музичного гурту. Також з 1989 року був музичним керівником "Ласкового мая".

"Багато пісень Володі стали шлягерами. Вся група "Ласковый май" сумує і приносить щирі співчуття рідним і близьким Володі. Царство йому Небесне. Це велика втрата для групи "Ласковый май"", – написав Андрій Разін.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочу сообщить нашим поклонникам страшную весть. 3 мая после продолжительной болезни, в результате инсульта, ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 г. музыкальный руководитель, вместо Сергея Кузнецова, композитор нашей группы Владимир Бойко, который написал около 25 песен для нас. Это такие шлягеры, как «Гадкий утёнок» и многие другие. Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы «Ласковый май». Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа «Ласковый май» скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным, и близким Володи. Царствие ему Небесное. Это большая утрата для группы «Ласковый май». На фото я с Володей Бойко.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

 

Володимир Бойко написав такі відомі пісні поп-гурту, як "Художник", "Гадкий утёнок", "Бархатный сезон". 

Крім співпраці з "Ласковым маем", Володимир Бойко також відомий, як творець груп "Белые розы", "Стайер", "Бархатный сезон". Він брав участь у записі першого альбому групи "Белые розы", яка отримала назву на честь однойменного популярного хіта.

"Його пісні співав я, а також Наталя Грозовська й інші солісти гурту "Ласковый май"", – зазначив Андрій Разін.

Нагадаємо, що 30 квітня у віці 56-років померла солістка гурту "Фристайл" Ніна Кірсо. Про смерть співачки повідомила її сестра Алла.

Автор: Марина Васильєва
Теги: Новини Росії LifeStyle поп-музика Новини LifeStyle Втрати Музика
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