Помер автор хітів гурту "Ласковий май" Володимир Бойко

3 травня після тривалої хвороби помер композитор і автор численних хітів культової групи 80–90-х "Ласковый май" Володимир Бойко. Музиканта не стало внаслідок інсульту.

Про смерть композитора на своїй інстаграм-сторінці повідомив його колега, продюсер гурту "Ласковый май" Андрій Разін.

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Володимир Бойко створив понад 25 пісень для популярного музичного гурту. Також з 1989 року був музичним керівником "Ласкового мая".

"Багато пісень Володі стали шлягерами. Вся група "Ласковый май" сумує і приносить щирі співчуття рідним і близьким Володі. Царство йому Небесне. Це велика втрата для групи "Ласковый май"", – написав Андрій Разін.

Володимир Бойко написав такі відомі пісні поп-гурту, як "Художник", "Гадкий утёнок", "Бархатный сезон".

Крім співпраці з "Ласковым маем", Володимир Бойко також відомий, як творець груп "Белые розы", "Стайер", "Бархатный сезон". Він брав участь у записі першого альбому групи "Белые розы", яка отримала назву на честь однойменного популярного хіта.

"Його пісні співав я, а також Наталя Грозовська й інші солісти гурту "Ласковый май"", – зазначив Андрій Разін.

Нагадаємо, що 30 квітня у віці 56-років померла солістка гурту "Фристайл" Ніна Кірсо. Про смерть співачки повідомила її сестра Алла.