Помер Білл Візерс – автор легендарної пісні Ain't No Sunshine
Легендарний американський виконавець Білл Візерс помер у віці 81 року.
30 березня світ музичний світ втратив ще одну геніальну людину. Білл Візерс пішов з життя саме тоді, проте про його смерть стало відомо лише сьогодні, 3 квітня. Співак боровся з хворобою серця, проте вона дала ускладнення, яке перемогти було не під силу. Про це повідомляє видання The Daily Mail.
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Зірка соулу за час своєї кар'єри отримав три премії Греммі за вклад у світову музичну індустрію. У 2015 році його включили до Зали слави рок-н-ролу. Серед найвідоміших пісень музиканта є всесвітньо відомі хіти Ain't No Sunshine, Lonely Day та Lean on Me.
Ми спустошені втратою нашого улюбленого відданого чоловіка і батька. Самотня людина з серцем, яке прагне з'єднатися зі світом за допомогою поезії та музики, він чесно говорив з людьми і пов'язував їх одне з одним,
– кажуть родичі Білла.
Bill Withers – Ain't No Sunshine: слухайте пісню онлайн
Bill Withers – Lovely Day: слухайте пісню онлайн
Bill Withers – Lean on Me: слухайте пісню онлайн
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