Помер Білл Візерс – автор легендарної пісні Ain't No Sunshine

Легендарний американський виконавець Білл Візерс помер у віці 81 року.

30 березня світ музичний світ втратив ще одну геніальну людину. Білл Візерс пішов з життя саме тоді, проте про його смерть стало відомо лише сьогодні, 3 квітня. Співак боровся з хворобою серця, проте вона дала ускладнення, яке перемогти було не під силу. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

Зірка соулу за час своєї кар'єри отримав три премії Греммі за вклад у світову музичну індустрію. У 2015 році його включили до Зали слави рок-н-ролу. Серед найвідоміших пісень музиканта є всесвітньо відомі хіти Ain't No Sunshine, Lonely Day та Lean on Me.

Ми спустошені втратою нашого улюбленого відданого чоловіка і батька. Самотня людина з серцем, яке прагне з'єднатися зі світом за допомогою поезії та музики, він чесно говорив з людьми і пов'язував їх одне з одним,

– кажуть родичі Білла.

Bill Withers – Ain't No Sunshine: слухайте пісню онлайн

Bill Withers – Lovely Day: слухайте пісню онлайн

Bill Withers – Lean on Me: слухайте пісню онлайн