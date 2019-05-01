Помер Борис Довгань – скульптор, який створив герб Києва

30 квітня у віці 91 року помер відомий український скульптор Борис Довгань. Разом із художником-архітектором Флоріаном-Юр'євим він був автором герба Києва часів УРСР.

Герб затвердили 22 серпня 1969 року. На ньому був зображений щит, квітуча гілка каштана та радянська символіка.

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Герб Києва (1969 – 1995)

Після проголошення незалежності України герб змінили. Так, депутати Київради у 1995 році затвердили герб міста із зображенням Архангела Михаїла.



Новий герб Києва

Борис Довгань був почесним академіком Національної академії мистецтв України та Заслуженим діячем мистецтв України. За роки своєї творчості він створив десятки скульптур. Зокрема, пам'ятник "Художникам – жертвам репресій" (1996); пам'ятник Папі Римському – Івану Павлу ІІ у Києві на території посольства держави Ватикан (2002), пам'ятник Олександру Пушкіну у Гурзуфі, композиція "Меркурій" в парку "Олександрія" в Білій Церкві.

Про смерть митця повідомила письменниця Тетяна Стус на своїй сторінці на Facebook.