Помер відомий комік Броді Стівенс: біографія та фільмографія актора

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Помер Броді Стівенс - біографія і фільмографія стендап-коміка
Помер відомий комік Броді Стівенс / Lifenet

Американський стендап-комік та актор помер на 48 році життя. Деякі ЗМІ говорять, що Стівенс міг вчинити самогубство.

Як повідомляє портал TMZ, Броді Стівенс помер у п'ятницю, 22 лютого, у своєму розкішному маєтку в Лос-Анджелесі. За словами американських правоохоронців, актор повісився в одній з кімнат будівлі. 

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Причина смерті коміка назарі невідома, проте інсайдери розповідають, що у 2011 році він проходив тривалу реабілітацію в психологічній клініці. Тоді відомий актор страждав на біполярний розлад.

Біографія актора Броді Стівенса

Актор народився 22 травня 1970 року в Каліфорнії. Після того, як його батьки розлучилися, коли Стівенсу було вісім років, він жив з матір'ю і старшою сестрою в Долині. З дитинства мріяв займатись баскетболом, саме тому знехтував проханням мами, котра хотіла, аби він відвідував релігійну школу.

Фільмографія коміка

"Похмілля у Вегасі"

У 2009 році актор засвітився у кінострічці "Похмілля у Вегасі".

"Броді Стівенс: Насолоджуйся цим!"

Спільно зі своїм другом Заком Галіфіанакісом він створив успішний комедійний проект "Броді Стівенс: Насолоджуйся цим!"

"Встигнути до"

Актор здобув чималу славу, зігравши у стрічці "Встигнути до" із колегами по цеху з фільму "Похмілля у Вегасі"

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Теги: LifeStyle Втрати Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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