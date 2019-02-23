Помер відомий комік Броді Стівенс: біографія та фільмографія актора
Американський стендап-комік та актор помер на 48 році життя. Деякі ЗМІ говорять, що Стівенс міг вчинити самогубство.
Як повідомляє портал TMZ, Броді Стівенс помер у п'ятницю, 22 лютого, у своєму розкішному маєтку в Лос-Анджелесі. За словами американських правоохоронців, актор повісився в одній з кімнат будівлі.
Читайте також: Помер 48-річний Броді Стівенс – знаменитий комік та актор
Причина смерті коміка назарі невідома, проте інсайдери розповідають, що у 2011 році він проходив тривалу реабілітацію в психологічній клініці. Тоді відомий актор страждав на біполярний розлад.
Біографія актора Броді Стівенса
Актор народився 22 травня 1970 року в Каліфорнії. Після того, як його батьки розлучилися, коли Стівенсу було вісім років, він жив з матір'ю і старшою сестрою в Долині. З дитинства мріяв займатись баскетболом, саме тому знехтував проханням мами, котра хотіла, аби він відвідував релігійну школу.
Фільмографія коміка
"Похмілля у Вегасі"
У 2009 році актор засвітився у кінострічці "Похмілля у Вегасі".
"Броді Стівенс: Насолоджуйся цим!"
Спільно зі своїм другом Заком Галіфіанакісом він створив успішний комедійний проект "Броді Стівенс: Насолоджуйся цим!"
"Встигнути до"
Актор здобув чималу славу, зігравши у стрічці "Встигнути до" із колегами по цеху з фільму "Похмілля у Вегасі"
Читайте також: Знаменитий дизайнер Карл Лагерфельд помер: відома причина смерті