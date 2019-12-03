Корейського актора Чха Ін Ха знайшли мертвим

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Актор Чха Ін Ха

Південнокорейський актор помер у віці 27 років. Тіло зірки знайшли в його будинку. Наразі причини та обставини смерті з'ясовують. Про втрату повідомила агенція Fantagio у вівторок, 3 грудня.

Компанія, що працювала з актором, підтвердила трагічну новину. Fantagio висловили свої співчуття та попросили шанувальників не розпускати чутки. Родина актора прагне спокійно попрощатися з зіркою. Вони вирішили провести похорон без публічного втручання, захищаючи свою приватність. 

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Ми відчуваємо себе спустошеними, оскільки змушені повідомити такі печальні новини. 3 грудня актор Чха Ін Ха залишив наш світ. Ми по-справжньому засмучені, що повинні оприлюднювати такі трагічні свідчення для тих, хто до сьогодні так любив і підтримував його,
– мовиться в офіційному коментарі агенції. 


Актор Чха Ін Ха / Fantagio

Зараз поліція лише з'ясовує обставини смерті. Передсмертної записки в будинку не знайшли. 

Свою кар'єру Чха Ін Ха розпочав 2017 року. Він дебютував як учасник акторської групи SURPRISE U під керівництвом Fantagio Entertainment в 2017 году в короткометражному фільмі "You, deep inside of me". Згодом знявся у дорамах "Прибирання з пристрастю", "Ти теж людина?" і "Температура кохання". 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кіно Південна Корея Втрати
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