Помер Девід Круз – перший бойфренд Дженніфер Лопес

У США помер перший бойфренд акторки та співачки Дженніфер Лопес. На час смерті Девіду Крузу було 51.

Як повідомляє таблоїд TMZ, чоловік страждав від хвороби серця та мав численні напади. Під час чергової кризи лікарям не вдалось врятувати Девіда Круза. Помер колишній бойфренд Дженніфер Лопес в одній з клінік Нью-Йорка.

Читайте також: Онкохвора Шеннен Догерті розповіла про втрату близької людини

Інформацію про смерть Девіда Круза підтвердила і його теперішня обраниця Іса. Вона розповіла, яким були їхні стосунки незадовго до смерті чоловіка.

"Він був добрим і люблячим... Він був відданим батьком, допоміг підняти на ноги свого пасинка. Любив ходити зі мною в театр. Я обожнювала наші сімейні побачення, коли ми з дітьми кудись вибиралися. Будь-яке наше спілкування він закінчував словами: "Я люблю тебе", – розповіла вона.

Щодо стосунків з Дженніфер Лопес, то вони тривали упродовж 10 років. Девід був однокласником артистки, тому зустрічатись вони почали у старших класах, коли їм було всього 15. Джей Ло, яка тоді активно розвивала кар'єру, здійснила кілька світських виходів з обранцем. Наразі вона не прокоментувала втрату, однак загальновідомо, що Девід Круз був особливою людиною в її житті, адже саме з ним в співачки були найдовготриваліші стосунки.