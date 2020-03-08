Помер актор Девід Пол: якими ролями він запам'ятається прихильникам

Раптова смерть актора і бодібілдера Девіда Пола приголомшила весь світ. І поки прихильники оплакують кумира, журналісти LifeStyle 24 вирішили нагадати, яким було життя і творчість улюбленця мільйонів.

Про смерть Девіда Пола оголосили 7 березня. Наразі достеменно невідомо, чому саме помер культовий актор, однак його родичі розповіли, що це сталось уві сні. На час смерті Девіду Полу було 62 роки. LifeStyle 24 вирішив зібрати цікаві факти з біографії та фільмографії актора, які варто знати.

Важливо: Помер Девід Пол – культовий актор-близнюк із фільму "Няньки"

Біографія Девіда Пола

Девід Пол не дожив всього 2 дні до свого дня народження. Помер актор, за неофіційними даними, 6 березня, а 8-го він міг відсвяткувати з братом Пітером 63-річчя.



Помер Девід Пол – один зі знаменитих акторів-близнюків / IMBb

Малою батьківщиною знаменитих братів-близнюків є місто Хартфорт, що в американському штаті Коннектикут. Девід народився у багатодітній родині, де зростало четверо дітей.

У шкільні роки він з братом Пітером займався американським футболом та боротьбою. Ці види спорту і стали першим кроком до бодібілдингу. Вже у 15 років Девід Пол міг з легкістю віджиматись десятки разів та піднімати штангу, вагою 135 кілограмів. А з роками знаменитий американець підвищив цю позначку до 230.

Підліткове хобі привело Девіда та Пітера до першого бізнесу. Наприкінці 1970-их брати-близнюки відкрили власну справу – атлетичний зал, який назвали "Будинок металу". Однак бізнес довго не проіснував, адже Девід та Пітер Пол переїхали до Каліфорнії, де розпочали акторську кар'єру.

Фільмографія Девіда та Пітера Пола

Спершу харизматичним бодібілдерам пропонували ролі у бюджетних кінострічках, які не приносили їм славу. Однак саме такі фільми привернули увагу голлівудських режисерів. З 1983 року Девід та Пол знялись в успішних комедіях та бойовиках, які здобули шалену популярність не тільки в США, але й в Україні. Відтак американців з легкістю почали називати культовими зірками.

Мабуть, найбільшу славу акторам принесла комедія "Няньки", яку знають мільйони вітчизняних кіноманів.

"Няньки": дивіться трейлер популярної комедії

Окрім цього, світову славу їм принесли кінострічки "Подвійні неприємності", "Думай по-крупному", "Варвари", "Вашингтонське таксі", "Природжені вбивці", "Привид Голлівуду", "Бездушний", "Лицар доріг".



Кадр з фільму "Варвари" / IMBb