Помер Дік Дейл – автор музики до фільму "Кримінальне чтиво"

Знаменитий американський гітарист Дік Дейл помер в суботу, 16 березня. Причина смерті музиканта, популярність якому приніс сингл до фільму "Кримінальне чтиво", поки що невідома.

Американський гітарист Дік Дейл помер у 81-річному віці в суботу ввечері, 16 березня. Про смерть музиканта повідомляє видання The Guardian. Інформацію щодо смерті Діка Дейла підтвердив його бас-гітарист Сем Болле.

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Світову славу рок-гітаристу принесла музика, яку він написав у 1962 році, що мала назву Misirlou. Вона стала синглом до фільму Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво". У 1998 році мелодія Pulp Fiction Misirlou також стала саундтреком до фільмів "Таксі".



Дік Дейл (2000 рік) / Getty Images