Помер Дмитро Дяченко – американський актор українського походження
Відомий американський актор українського походження Дмитро Дяченко помер у 52-річному віці. Його знайшли у власному домі.
Світ вкотре сколихнула новина про смерть. Пішов із життя герой стрічки "Щоденники Чорнобиля" Дмитро Дяченко. Його тіло знайшли в помешканні у місці Дейтона-Біч, в штаті Флорида в США. Про це повідомляє видання TMZ.
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За словами брата Дмитра, актор не виходив на зв'язок протягом декількох днів. Родичі зателефонували в поліцію і попросили перевірити, чи все гаразд, адже дуже хвилювалися. Працівники правоохоронних органів прибули на місце та виявили Дяченка мертвим.
Наразі причина смерті невідома, проте брат стверджує, що у Дмитра не було жодних проблем зі здоров'ям. Повідомляється, що смерть актора не пов'язана з коронавірусом та насиллям.
Помер актор Дмитро Дяченко / Фото: Getty Images
Його фільмографія налічує близько чотирьох десятків фільмів та серіалі. Голосами Дяченка говорять багато героїв мультфільмів та комп'ютерних ігор.
Фільми з Дмитром Дяченком, які принесли йому популярність
- "Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа"
- "Щоденники Чорнобиля"
- "Палаючі пальми"
- "Вони спостерігають"