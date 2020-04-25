Помер Дмитро Дяченко – американський актор українського походження

Відомий американський актор українського походження Дмитро Дяченко помер у 52-річному віці. Його знайшли у власному домі.

Світ вкотре сколихнула новина про смерть. Пішов із життя герой стрічки "Щоденники Чорнобиля" Дмитро Дяченко. Його тіло знайшли в помешканні у місці Дейтона-Біч, в штаті Флорида в США. Про це повідомляє видання TMZ.

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За словами брата Дмитра, актор не виходив на зв'язок протягом декількох днів. Родичі зателефонували в поліцію і попросили перевірити, чи все гаразд, адже дуже хвилювалися. Працівники правоохоронних органів прибули на місце та виявили Дяченка мертвим.

Наразі причина смерті невідома, проте брат стверджує, що у Дмитра не було жодних проблем зі здоров'ям. Повідомляється, що смерть актора не пов'язана з коронавірусом та насиллям.



Помер актор Дмитро Дяченко / Фото: Getty Images

Його фільмографія налічує близько чотирьох десятків фільмів та серіалі. Голосами Дяченка говорять багато героїв мультфільмів та комп'ютерних ігор.

Фільми з Дмитром Дяченком, які принесли йому популярність