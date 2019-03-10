Помер Джед Аллан – зірка фільмів "Санта-Барбара" і "Беверлі-Гіллз, 90210"

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Джед Аллан
Джед Аллан / Instagram / @celebrity.death.news

Знаменитий голлівудський актор, якого знають як Сісі Кепвелла з серіалу "Беверлі-Гіллз, 902010", пішов з життя в суботу, 9 березня. На момент смерті Джеду Аллану було 84 роки.

Улюблений актор не одного покоління помер у своєму будинку в Палм-Дезерт, що в Каліфорнії, 9 березня. Про це повідомляє іноземне видання Hollywood News Daily з посилання на особисту сторінку в Facebook сина Джеда Аллана, Ріка Брауна.

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Джед Аллан пішов сьогодні. На шляху своєю фантастичною акторську кар'єру він зіграв батька Ідена - Сісі Кепвелла - в" Санта-Барбарі ". Його дар був грізною сумішшю професіоналізму і натхнення ... Він був щедрим, добрим, веселим і жорстоким, і, Бог знає, його любили ті, кому пощастило розділити з ним сцену ",
– написав він.

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Голлівуд Втрати
Джерело: 24 Канал
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