Помер Джим МакМуллан у 82 роки: подробиці смерті актора з серіалу "Санта Барбара"

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Помер Джим МакМуллан - причина смерті актора з Санта Барбара
Джим МакМуллан / Universal Pictures/Photofest

Американський 82-річний актор Джим МакМуллан пішов з життя у Сполучених Штатах Америки. Причиною смерті стало ускладнення хвороби – бічного аміотрофічного склерозу (хвороба моторних нейронів).

Про це повідомляє видання Hollywood Reporter  з посиланням на вдову актора Хелен МакМуллан..

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У 1992 році Джим знімався в телесеріалі "Санта-Барбара". Зірка також зіграв у відомих серіалах "Рятувальники Малібу", "Команда "А", "Даллас", "Молоді і зухвалі", "Макгайвер".

Також актор отримав ролі у фільмах "Остін Пауерс: Людина-загадка міжнародного масштабу" і "Швидкісний спуск".

Нарізка з ролями Джима МакМуллана: дивіться відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Втрати Голлівуд
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