24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Помер Джон Каллахан – актор серіалів "Санта-Барбара" та "Відчайдушні домогосподарки"

- Читать новость на русском
Помер Джон Каллахан / Metro UK

Актор Джон Каллахан, який зіграв у серіалах "Санта-Барбара", "Відчайдушні домогосподарки", "Всі мої діти" помер у 66-річному віці. Смерть настала в результаті серцевого приступу.

Про смерть Джона Каллахана повідомила його колишня дружина Єва Лару та його представник. Смерть настала вночі, 28 березня.

Читайте також: Автор хіта I Love Rock 'n' Roll Алан Меррілл помер від коронавірусу

Єва Лару опублікувала щемливий допис зі спільними фотографіями.

Представник Джона Каллахана зазначив, що в актора стався інсульт, коли він перебував у своєму будинку в Палм-Дезерті в штаті Каліфорнія. Зірку доставили в медичний центр, де за його станом стежили лікарі. Поруч з ним знаходилися дочка Кайя і колишня дружина Єва.

Ми дуже засмучені і розгублені через втрату Джона. Він був моїм другом і чудовим батьком для Кайї. Його відсутність залишить велику дірку в наших серцях назавжди,
– написала Єва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

May Flights of Angels Wing You to Your Rest my Dear Friend. Your bigger than life, gregarious personality will leave a hole in our hearts forever. We are devastated-My great friend, co parent partner, and loving father to Kaya. That big belly laugh, bear hugs, bad puns, ability to harmonize to any song, great kitchen table singing-fests, and two steppin bad ass! “Johnny Numbers”, my All My Children soap stud, the great time keeper, Beatles fanatic ( I wish to God we could go back to “Yesterday”)... Kaya and I are beyond broken hearted, so stunned, sorry that my thoughts are a mess. You gave the best most beautifully written tributes, and I am at a complete loss for words right now for you. I hope Heaven has baseball and that your team always wins! The Yankees has just lost their biggest Fan. ️️️️️

Допис, поширений Eva LaRue (@evalarue)

Що відомо про Джона Каллахана?

Джон Каллахан народився в Брукліні в 1953 році. У 1982 році він отримав свою заповітну першу роль в телешоу. Це був невеликий епізод у фільмі "Сім наречених для сімох братів". Згодом він зіграв кілька незначних ролей, але справжня популярність прийшла до нього після того, як він з'явився в популярному серіалі "Всі мої діти".

 

З 1989 по 1992 рік Джон Каллахан грав роль Крейга Ханта у відомому серіалі "Санта-Барбара". У серіалі "Відчайдушні домогосподарки" актор грав роль Стена в перших епізодах другого сезону.

Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Кіно Втрати Новини США
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 29 березня: 475 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДА
Новини України 55349
сьогодні , 12:24 Маша Єфросиніна обурено прокоментувала ситуацію коронавірусу в Україні
Новини шоу-бізнесу 3354
сьогодні , 10:56 Рейс із В'єтнаму: на самоізоляцію пішли всі, у декого здали нерви через чутки про обсервацію
Новини України 24102
сьогодні , 05:05 Гороскоп на 30 березня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 14845
сьогодні , 10:39 Найцікавіші фільми за останні 5 років, які точно вас не розчарують
Кіно 4862
сьогодні , 12:14 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 1800 хворих
Лікування 124017
сьогодні , 11:40 72-річний батько Девіда Бекхема одружується з мільйонеркою
Новини шоу-бізнесу 4966
сьогодні , 11:18 Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
Food and Drinks 88887
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:39 Найцікавіші фільми за останні 5 років, які точно вас не розчарують
Юлія Михайлова
29 березня 18:02 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
29 березня 14:08 Що читати під час карантину: 5 книг, які дозволять відпочити від реальності
Євгенія Мазур
29 березня 11:17 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
28 березня 17:42 Година Землі 2020: що це таке і точний час в Україні
Квітослава Туз

Новини
Більше новин
Залиште відгук