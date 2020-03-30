Помер Джон Каллахан – актор серіалів "Санта-Барбара" та "Відчайдушні домогосподарки"

Актор Джон Каллахан, який зіграв у серіалах "Санта-Барбара", "Відчайдушні домогосподарки", "Всі мої діти" помер у 66-річному віці. Смерть настала в результаті серцевого приступу.

Про смерть Джона Каллахана повідомила його колишня дружина Єва Лару та його представник. Смерть настала вночі, 28 березня.

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Єва Лару опублікувала щемливий допис зі спільними фотографіями.

Представник Джона Каллахана зазначив, що в актора стався інсульт, коли він перебував у своєму будинку в Палм-Дезерті в штаті Каліфорнія. Зірку доставили в медичний центр, де за його станом стежили лікарі. Поруч з ним знаходилися дочка Кайя і колишня дружина Єва.

Ми дуже засмучені і розгублені через втрату Джона. Він був моїм другом і чудовим батьком для Кайї. Його відсутність залишить велику дірку в наших серцях назавжди,

– написала Єва.

Що відомо про Джона Каллахана?

Джон Каллахан народився в Брукліні в 1953 році. У 1982 році він отримав свою заповітну першу роль в телешоу. Це був невеликий епізод у фільмі "Сім наречених для сімох братів". Згодом він зіграв кілька незначних ролей, але справжня популярність прийшла до нього після того, як він з'явився в популярному серіалі "Всі мої діти".

З 1989 по 1992 рік Джон Каллахан грав роль Крейга Ханта у відомому серіалі "Санта-Барбара". У серіалі "Відчайдушні домогосподарки" актор грав роль Стена в перших епізодах другого сезону.