Помер Флоріан Шнайдер – один з засновників культового гурту Kraftwerk

Флоріан Шнайдер, що був одним із лідерів Kraftwerk, помер у віці 73 років. Саме гурт Kraftwerk у 1970-х роках стояв біля витоків електронної музики.

У Шнайдера було онкозахворювання. Музикант помер через кілька днів після того, як відсвяткував свій 73-й день народження, повідомляє BBC.

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Чим відомий Флоріан Шнайдер

Разом з Ральфом Хюттером Флоріан Шнайдер заснував в 1968 році Kraftwerk, який в підсумку став одним з найбільш новаторських колективів в історії електронної музики.

Спочатку група грала переважно краут-рок і авангард.

Згодом Kraftwerk перешов до електроніки, яка й зробила його популярним.

Комерційний і творчий прорив гурту припадає на 1975 рік, коли на світ з'явився альбом "Autobahn".

Kraftwerk вплинули на творчість всесвітньо відомих музикантів, серед яких – Девід Боуі, Depeche Mode, New Order, Daft Punk.

Флоріан Шнайдер був мультиінструменталістом. Зокрема, він у гурті відповідав за синтезатор, вокодер, флейту, саксофон, перкусію, гітару та скрипку. Також Шнайдер був бек-вокалістом.

У 2008 році Шнайдер без пояснень і причин розпрощався з гуртом.

Жаль щодо великої втрати у світі музики уже висловили колеги та друзі Шнайдера. Серед них – композитор Жан-Мішель Жарр, британський співак Гері Кемп, британський гурт, один з засновників жанру синті-поп, – Orchestral Manoeuvres in the Dark.

My dear Florian

Your Autobahn will never end..

Le Tour de France ne sera plus jamais le même..#FlorianSchneider #kraftwerk #Autobahn pic.twitter.com/07Oks7PV2j — Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre) May 6, 2020

Such an important influence upon so much of the music we know, from Bowie, to electronica, much of the 80s and beyond into modern techno and rap, Florian Schneider was forging a new Metropolis of music for us all to live in. RIP #FlorianSchneider #Kraftwerk pic.twitter.com/y2nXuAY66e — Gary Kemp (@garyjkemp) May 6, 2020

We are absolutely devastated to learn that one of our heroes Florian Schneider has passed away. pic.twitter.com/Y2dnYfxkj8 — Orchestral Manoeuvres in the Dark (@OfficialOMD) May 6, 2020

Дивіться відео гурту Kraftwerk: