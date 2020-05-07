Помер Флоріан Шнайдер – один з засновників культового гурту Kraftwerk
Флоріан Шнайдер, що був одним із лідерів Kraftwerk, помер у віці 73 років. Саме гурт Kraftwerk у 1970-х роках стояв біля витоків електронної музики.
У Шнайдера було онкозахворювання. Музикант помер через кілька днів після того, як відсвяткував свій 73-й день народження, повідомляє BBC.
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Чим відомий Флоріан Шнайдер
- Разом з Ральфом Хюттером Флоріан Шнайдер заснував в 1968 році Kraftwerk, який в підсумку став одним з найбільш новаторських колективів в історії електронної музики.
- Спочатку група грала переважно краут-рок і авангард.
- Згодом Kraftwerk перешов до електроніки, яка й зробила його популярним.
- Комерційний і творчий прорив гурту припадає на 1975 рік, коли на світ з'явився альбом "Autobahn".
- Kraftwerk вплинули на творчість всесвітньо відомих музикантів, серед яких – Девід Боуі, Depeche Mode, New Order, Daft Punk.
- Флоріан Шнайдер був мультиінструменталістом. Зокрема, він у гурті відповідав за синтезатор, вокодер, флейту, саксофон, перкусію, гітару та скрипку. Також Шнайдер був бек-вокалістом.
- У 2008 році Шнайдер без пояснень і причин розпрощався з гуртом.
Жаль щодо великої втрати у світі музики уже висловили колеги та друзі Шнайдера. Серед них – композитор Жан-Мішель Жарр, британський співак Гері Кемп, британський гурт, один з засновників жанру синті-поп, – Orchestral Manoeuvres in the Dark.
Дивіться відео гурту Kraftwerk: