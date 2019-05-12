Помер французький режисер Жан-Клод Бріссо

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Жан-Клод Бріссо
Жан-Клод Бріссо / Фото з відкритих джерел

Французький кінорежисер Жан-Клод Бріссо, відомий своїми кінороботами "Звук та лють", "Біле весілля" і "Дівчина нізвідки", помер у Парижі 11 травня у віці 74 років.

Про це повідомила газета Monde з посиланням на сім'ю кінематографіста. Водночас обставини смерті режисера видання не уточнює.

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Агентство AFP з посиланням на оточення кінематографіста повідомляє, що він помер в лікарні внаслідок тривалої хвороби.

Бріссо отримав дві нагороди Каннського кінофестивалю – в 1988 році за фільм "Звук і лють" він отримав "Спеціальний приз молодіжного журі", а у 2003 році режисер отримав премію французької культури "Режисер року" за стрічку "Таємні пристрасті".

У фільмі 1989 року "Біле весілля" знялася юна актриса Ванесса Параді, за свою роль вона отримала французьку премію "Сезар" у номінації "Найбільш багатообіцяюча актриса".

У 2005 році режисера засудили до року позбавлення волі за сексуальні домагання до двох акторок.

У 2012 році Бріссо став переможцем 64-го кінофестивалю в швейцарському місті Локарно і володарем "Золотого леопарда", а також 90 тисяч швейцарських франків за стрічку "Дівчина нізвідки".

Жан-Клод Бріссо
Жан-Клод Бріссо отримує "Золотого леопарда" за фільм "Дівчина нізвідки"

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Теги: LifeStyle Кіно Втрати Новини Франції
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